Силы обороны ночью обезвредили 23 из 32 российских дронов: не обошлось без попаданий

В ночь на 29 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха дронами различных типов: враг применил 32 средства воздушного нападения . Силы ПВО обезвредили 23 цели.

Зафиксированы прилеты в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Комбинированную атаку на украинские города и села россияне начали еще с 20:00 28 сентября.

Противник атаковал 32 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска.

В частности, дронов типа Shahed в воздушном пространстве Украины фиксировалось около 20.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 23 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадания 9 ударных БпЛА на 8 локациях.

"Атака продолжается – на севере и востоке новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Последствия вражеских ударов

В частности, под российскими ударами находилась Днепропетровщина. В Синельниковском районе захватчики атаковали дронами Покровскую, Славянскую и Межевскую громады: ранения получил 44-летний мужчина.

"В населенных пунктах произошло несколько возгораний. Огнем охватило админздание, отель, 3 частных дома. Уничтожено авто", – рассказал руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

На Никопольщину противник направлял тяжелую артиллерию и fpv-дроны: атаковано райцентр, Мировскую и Покровскую громады. Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка, обошлось без пострадавших.

По словам Лысака, ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне оккупанты устроили массированную комбинированную атаку на наше государство: враг запустил сотни "Шахедов", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95МС.

Под ударами оказались, в частности, Киев и область. Зафиксированы многочисленные разрушения, десятки людей пострадали, четверо – погибли.

Также армия России атаковала Запорожье. В облцентре горела многоэтажка, есть много пострадавших, среди них – дети.

В общем фиксировались последствия вражеской атаки в 11 регионах нашего государства.

