Атака на Доброполье провалилась: сколько оккупантов попали в плен. Видео

Украинские военные захватили в плен группу российских оккупантов на Добропольском направлении. Их взяли бойцы "Азова" неподалеку Доброполья, где в середине августа врагу удалось пройти в тыл Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" в соцсетях. Также военные опубликовали соответствующее видео.

На кадрах бойцы "Азова" показали 17 пленных российских военных, которые прорывались в Доброполье, но им повезло попасть в плен к украинским бойцам и выжить.

"В погоне за "успехами" российское командование отправило оккупантов в наступление в самую горячую точку Донецкой области – Доброполье. Атака ВС РФ провалилась, Силы обороны стабилизировали ситуацию, а этим солдатам просто повезло выжить. В плен их взяли воины 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады", – рассказали украинские бойцы.

Защитники напомнили россиянам, которые пришли на войну против Украины, что сдаться – это их единственный шанс выжить.

"За месяц активных боевых действий на Добропольском направлении, где подразделения 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями держат полосу обороны, в плен было взято 69 оккупантов. И это не конец", – заверили в пресс-службе 1 корпуса НГУ "Азов".

Ситуация на Добропольском направлении

Как сообщил 1-й армейский корпус Украины "Азов", в течение месяца боев на Добропольском направлении (Донецкая область) потеснили захватчиков из шести населенных пунктов. Украинские бойцы за август освободили от российских оккупантов Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец.

Армия Путина понесла значительные потери – более 3 600 оккупантов перешли в категории "двухсотых" или "техсотых". Так, безвозвратные потери врага составили 2427 оккупантов, санитарные – 1208. Еще 65 оккупантов были взяты в плен.

Потери противника в военной технике за август: 20 танков, 41 боевая бронированная машина, 78 орудий, 2 системы реактивного залпового огня, 392 БПЛА различных типов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов поселок Заречное в Донецкой области. Наши защитники полностью контролируют населенный пункт.

1 сентября стало известно о том, что украинские военные освободили поселок Новоэкономичное Донецкой области. Над населенным пунктом был установлен украинский флаг 31 августа.

24 августа Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новомихайловка (Донецкая область). В этот же день стало известно о том, что украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три населенных пункта, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись н.п. Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

