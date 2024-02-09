Атака РФ была стремительной: Гуменюк рассказала о ночном обстреле южных областей

В ночь на 9 февраля российские оккупанты совершили "стремительную" атаку на Украину. Дроны-камикадзе враг направил преимущественно на южные регионы нашего государства.

Об особенностях ночной атаки рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она также отметила, что силам ПВО этой ночью пришлось напряженно поработать и, хотя без попаданий не обошлось, результаты работы защитников неба над Украиной Гуменюк считает "убедительными".

Захватчики, по ее словам, в ночь на 9 февраля продолжили давление на южные регионы Украины.

"Враг не прекращает давление на южные регионы. Продолжает дроновый террор прифронтовых территорий. Этой ночью в зоне нашей ответственности атака характеризовалась стремительным развитием событий", – отметила Гуменюк.

По ее словам, ночью работа сил ПВО Украины была "очень напряженной". Четыре беспилотника воины сбили на Херсонщине, еще один – на Николаевщине.

"К сожалению, попаданий не удалось избежать, однако результат достаточно убедителен", – говорит Гуменюк.

После прилета, добавила она, вспыхнул пожар. Однако информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

"Сам факт того, что враг продолжает терроризировать Херсонскую, Николаевскую область, говорит о том, что дела на линии боевого столкновения не такие, как они надеялись", – резюмировала Гуменюк.

Напомним, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ночью захватчики направили в Украину 16 иранских дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 10 "Шахедов". Сбивали их над Николаевщиной, Херсонщиной и Харьковщиной.

Если на юге в результате атаки никто не пострадал, что в Харьковской области горели гостиница и комплекс отдыха, пострадал гражданский охранник.