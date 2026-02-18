Атака РФ по центру Сум: патрульные показали кадры первых минут после удара. Видео

Обстрел центрального района города Сумы, который российские войска осуществили 17 февраля, попал на видеокамеры патрульных полицейских. Правоохранители предупреждали местных о движении БпЛА и призывали прятаться в укрытия, а после ударов помогали раненым.

Соответствующими кадрами поделилась Национальная полиция Украины. Ролик был обнародован в Telegram-канале ведомства на следующий день, 18 февраля.

Копы оперативно прибыли на места попаданий и, несмотря на повторные удары, оставались рядом и поддерживали людей. Один из дроновых прилетов можно увидеть на видео: женщина с коляской, которой помогала полицейская, призналась, что у нее из-за сильного взрыва "заложило уши". Впрочем, она осталась целой.

Пресс-служба подчеркнула, что патрульные "помогали раненым, эвакуировали граждан, направляли людей в укрытия и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта".

"Берегите себя – во время воздушной тревоги направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до отбоя", – призвали украинцев представители полиции.

Что известно о вражеских ударах по Сумам 17 февраля

Противник атаковал гражданскую инфраструктуру города, в частности административные здания. Пострадали по меньшей мере 11 мирных жителей, большинство получили легкие травмы. По состоянию на вечер вторника в больнице оставалась одна 28-летняя женщина, остальные пострадавшие лечились амбулаторно.

Повреждены 19 зданий: 8 нежилых и 11 жилых. Всего выбито более 200 окон в нежилых зданиях и более 120 в жилых, сообщили в горсовете. На одной из локаций был пожар.

Известно, что ударные волны изуродовали, помимо прочего, Дворец детей и юношества, архитектурный памятник. Обломки побили припаркованные автомобили.

Начальник МВА Сергей Кривошеенко информировал, что противник запустил по Сумах беспилотники типа "Италмас" и "Шахед". "Также есть разного плана малые БпЛА, которые атаковали в других локациях", – уточнил он.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 18 февраля Россия устроила новую воздушную атаку, применив одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 дронов различных типов. Силы ПВО обезвредили 100 целей.

– Специалист по радиоэлектронной борьбе, новый советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что оккупанты начали использовать ударные БпЛА типа "Шахед" как носители для FPV-дронов. Уже зафиксированы случаи, когда один "Шахед" транспортировал два дополнительных дрона-камикадзе.

