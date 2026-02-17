Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Сум: пострадали восемь человек

Во вторник, 17 февраля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Сумы. В результате взрывов пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей, большинство из них получили легкие травмы.

Городские и областные власти предупреждают об угрозе повторных ударов. О ситуации с безопасностью и риске повторных обстрелов проинформировал руководитель ОГА Олег Григоров.

По словам руководителя городской военной администрации, трем пострадавшим медики оказали помощь непосредственно на месте происшествия – люди получили порезы обломками. Еще пятеро гражданских обратились к врачам с легкими травмами, их состояние оценивается как стабильное. Госпитализация не понадобилась.

Известно о нескольких попаданиях по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города. После взрывов на местах работали экстренные службы, территорию осмотрели на наличие дополнительных угроз. Областная власть призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях из-за риска повторных атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-террорист не прекращает атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру. В воскресенье, 15 февраля, враг в очередной раз обстрелял Сумскую область.

