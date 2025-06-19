Атака унесла десятки жизней: Зеленский почтил память погибших на месте российского удара по дому в Киеве. Видео

Президент Владимир Зеленский 19 июня почтил память погибших на месте российского удара по многоэтажке в Киеве. Под завалами подъезда, который во вторник разрушила вражеская ракета, погибло 23 человека, а всего жертвами атаки в тот день стали 28 жителей города.

Видео дня

Украинский лидер и руководство Офиса президента посетили Соломенский район сразу после возвращения в столицу из Канады. Зеленский также осмотрел территорию на месте атаки, сообщается в его официальном Telegram-канале Zelenskiy/Official.

"Сегодня был на месте попадания российской фугасной ракеты в киевскую многоэтажку. Почтил память погибших. Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать", – отметил президент.

Он добавил, что этот обстрел – очередное напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства украинцев.

Зеленский выразил благодарность всем партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее.

"Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны", – подчеркнул он.

Ранее в Киеве завершили поисково-спасательные работы в девятиэтажке, частично разрушенной в результате ракетного удара РФ 17 июня. Операция по спасению длилась более полутора суток – 39 часов. Под обломками только этого дома нашли 23 погибших. Всего в городе из-за военного преступления РФ погибли 28 человек, еще более 140 получили травмы.

Президент тогда подчеркнул, что подобные атаки со стороны России являются настоящим воплощением терроризма. Он призвал мировых лидеров не игнорировать такие преступные действия и отреагировать на убийства украинцев.

"И весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза", – отметил Зеленский.

18 июня в Киеве было объявлено днем траура в связи с террористической атакой страны-агрессора на гражданские объекты города. Люди приносили цветы на место удара, почтив память погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин подтвердил ракетные и дроновые удары по мирным городам Украины в ночь на 17 июня и при этом цинично заявил, якобы Россия била по "военным объектам", а не жилым домам. Международный военный преступник вспомнил о переговорном процессе и пригрозил Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!