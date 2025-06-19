УкраїнськаУКР
русскийРУС

Атака унесла десятки жизней: Зеленский почтил память погибших на месте российского удара по дому в Киеве. Видео

Марина Лисничук
War
3 минуты
1,3 т.
Удар РФ по дому в Соломенском районе

Президент Владимир Зеленский 19 июня почтил память погибших на месте российского удара по многоэтажке в Киеве. Под завалами подъезда, который во вторник разрушила вражеская ракета, погибло 23 человека, а всего жертвами атаки в тот день стали 28 жителей города.

Видео дня

Украинский лидер и руководство Офиса президента посетили Соломенский район сразу после возвращения в столицу из Канады. Зеленский также осмотрел территорию на месте атаки, сообщается в его официальном Telegram-канале Zelenskiy/Official.

"Сегодня был на месте попадания российской фугасной ракеты в киевскую многоэтажку. Почтил память погибших. Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать", – отметил президент.

Он добавил, что этот обстрел – очередное напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства украинцев.

Зеленский выразил благодарность всем партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее.

"Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны", – подчеркнул он.

Зеленский почтил память

Ранее в Киеве завершили поисково-спасательные работы в девятиэтажке, частично разрушенной в результате ракетного удара РФ 17 июня. Операция по спасению длилась более полутора суток – 39 часов. Под обломками только этого дома нашли 23 погибших. Всего в городе из-за военного преступления РФ погибли 28 человек, еще более 140 получили травмы.

Поврежденный дом в Соломенском районе

Президент тогда подчеркнул, что подобные атаки со стороны России являются настоящим воплощением терроризма. Он призвал мировых лидеров не игнорировать такие преступные действия и отреагировать на убийства украинцев.

"И весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза", – отметил Зеленский.

18 июня в Киеве было объявлено днем траура в связи с террористической атакой страны-агрессора на гражданские объекты города. Люди приносили цветы на место удара, почтив память погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин подтвердил ракетные и дроновые удары по мирным городам Украины в ночь на 17 июня и при этом цинично заявил, якобы Россия била по "военным объектам", а не жилым домам. Международный военный преступник вспомнил о переговорном процессе и пригрозил Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!