Атаки на Киев – новая тактика Путина, у него есть план. Интервью с военным экспертом Жироховым

В День Киева, 28 мая, столица подверглась самой масштабной атаке с момента вторжения российской оккупационной армии. В последние недели обстрелы города стали почти ежедневными, но это никоим образом не связано ни с определенными праздниками, ни с определенными датами и тому подобным. Враг реализует свой план и новую тактику накануне контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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В частности, он ставит перед собой две цели – уничтожение запасов горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов, а также истощение украинской системы противовоздушной обороны. Впрочем, о военном походе на Киев речь пока не идет – у оккупанта просто нет для этого необходимых сил и средств. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Массированный обстрел Киева на День города, 28 мая, – это сугубо эмоциональная реакция одного человека, который управляет страной-агрессором, или же здесь есть и определенная военная цель?

– Совершенно точно, что сейчас россияне реализуют свой план. План до сих пор неизвестен, но понятно, что перед наступлением украинской армии они пытаются нанести удары по складам горюче-смазочных материалов, складам оружия, складам боеприпасов и пунктам управления.

В какие объекты они целились в Киеве? Очевидно, что в ПВО, потому что есть такая тенденция: сначала идет атака дешевыми дронами, а затем, на следующий день, как мы видели 29 мая, наносится удар уже авиационными ракетами. Это новая тактика для россиян.

– Вы могли бы объяснить, почему атаки происходят именно по такому сценарию – сначала дроны, потом ракеты? Это делается для того, чтобы обнаружить, где находятся наши средства ПВО, и уничтожить их?

– Да, обнаружить, чтобы уничтожить. Это во-первых. Во-вторых, это истощение боекомплекта для зенитно-ракетных комплексов. Потому что очевидно, что Запад поставляет все возможное. И этот запас ракет для ЗРК не резиновый. Есть определенное количество. Если они будут использованы, например, для уничтожения таких целей, как "Шахеды", то их останется меньше на то, чтобы уничтожать крылатые ракеты, запускаемые врагом на следующую ночь или в тот же день.

– Но эта массированная атака произошла именно в День Киева…

– Для нас это День Киева, для военных – и наших, и любых других – нет субботы и воскресенья, не существует религиозных и других праздников, дней города или чего-то еще. У них есть разработанный план. В нем есть, например, время Ч – определенный день. И потом все последующие мероприятия проходят согласно графику – "Ч+1", "Ч+2" и т. д. Когда разрабатывается план, он не подвязывается под конкретное число. Он подвязывается под дату начала операции.

Это для гражданских кажется важным, что враг наносит удары на какой-нибудь религиозный праздник или День города. А у военных другая логика действий.

– Итак, насколько я вас понимаю, массированный удар по Киеву был нанесен именно потому, что у столицы наиболее мощная система противовоздушной обороны?

– Абсолютно точно. Очевидно, что большая часть ПВО сейчас связана с прикрытием Киева и еще нескольких стратегических объектов.

– Допускаете ли вы, что у оккупанта есть цель пойти военным походом на Киев, как это было в начале широкомасштабного вторжения?

– Пока нет маркеров, по которым можно было бы сделать такое предположение. Сейчас у них нет сил и средств, которые они стягивали бы на это направление. Если осенью 2021 года было очевидно, что происходит концентрация войск, то сейчас нужно еще 200 тысяч личного состава. Прямо сейчас их негде взять, разве что оголить другие участки фронта.

– По оценкам Института изучения войны, оккупационная армия снизила активность в Бахмуте. Как вы оцениваете ситуацию на этом направлении?

– Очевидно, что сейчас там происходит ротация. С некоторых позиций выводится "Вагнер", на их место заходят кадровые российские подразделения. Понятно, что зашедшие новые силы сначала должны изучить обстановку, а значит, в течение определенного времени не будет никаких наступательных действий. А дальше они будут пытаться наступать. Для этого они брали под контроль Бахмут, чтобы развивать наступление дальше.

– В последней сводке Генштаба за 29 мая говорится, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Если рассматривать не отдельные еженедельные отчеты, а более широкую картину событий, то можно ли сказать, какую главную цель сегодня преследует оккупант?

– Путин заявил, что ему нужно выйти на административные границы по меньшей мере Донецкой и Луганской областей. Это программа-минимум. Вторая цель – удержать территории до того момента, пока, как они считают, Запад не истощится, и тогда пойти с Киевом на определенные договоренности, условный "Минск-3".

– Но насколько велики шансы того, что оккупант сможет этого добиться?

– Это вопрос военного искусства. Это будет понятно только после того, как Вооруженные силы Украины пойдут в наступление и когда станет известно, какими будут результаты этого наступления.