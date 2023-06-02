Атаки врага на Марьинку отбиты, украинская авиация нанесла 10 ударов по войскам РФ – Генштаб

Российские войска 2 июня произвели наступательные действия на Марьинском направлении. Все атаки врага на Марьинку воины Сил обороны отразили, нанеся противнику потери.

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Также в течение суток украинская авиация нанесла десять ударов по российским оккупантам. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно сообщению, в течение 2 июня враг продолжал концентрировать усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 15 атак, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны. В частности, ожесточенные бои шли на Марьинском направлении, на которое пришлось свыше половины всех вражеских атак.

"На Марьинском направлении в течение суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 8 атак противника. Ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 - ранеными. К тому же были уничтожены 2 единицы вражеской автомобильной техники. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области", - отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок не обнаружены.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Огурцово Харьковская область. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Ромашково, Атинское, Юнаковка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пильная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Двуричанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного - Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Казацкое и Отрадокаменка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон.

Тем временем, украинская авиация, ракетные войска и артиллеристы эффективно минусовали врага.

Так, авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

За эти сутки украинские воины уничтожили 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136": в небе защитники уничтожили все вражеские воздушные цели

Всего в течение суток враг нанес 62 авиационных и 15 ракетных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время, как сообщает военная разведка Украины, российское командование озабочено вопросом охраны российской государственной границы, которую то и дело пересекают группы российских добровольцев. Останавливать "украинские ДРГ" в РФ планируют бросить курсантов.

"Военным руководством Российской Федерации принято решение об усилении государственной границы курсантами высших военных учебных заведений. Так, 31 мая, около 200 курсантов ІІІ курса, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, уже отправлены в западную границу Российской Федерации под предлогом прохождения стажировки", – отметили в Генштабе.

Напомним, утром в Генштабе сообщили, что накануне, 1 июня, ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов и уничтожили 27 систем вражеской артиллерии. Общие безвозвратные потери захватчиков в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 208 910 оккупантов.