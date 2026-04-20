'Атеш' вывел из строя подстанцию в Воронежской области: нарушено снабжение войск врага на Харьковском направлении. Видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную успешную диверсию на территории РФ. Они вывели из строя подстанцию в Воронежской области, питавшую несколько важных военных объектов оккупационной армии.

Видео дня

Это подорвало логистику врага на Харьковском направлении. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

В движении заявили о выведении из строя подстанции в Воронежской области, что нарушило снабжение войск РФ на Харьковском направлении

"В районе населённого пункта Стахановский был подожжён и серьёзно повреждён трансформатор подстанции, обеспечивавшей энергоснабжение в/ч 42706 — Арсенала ГРАУ, а также 1060-го Центра материально-технического обеспечения ЗС РФ. Именно через эти объекты проходит накопление и распределение снарядов, оружия и техники для подразделений, действующих у границы и непосредственно на линии фронта", – заявили в движении.

Последствия диверсии наиболее полно ощутят на себе оккупанты на Харьковском направлении.

"В результате поджога оборудование подстанции вышло из строя, что повлекло за собой полное обесточивание обоих объектов. Арсенал ГРАУ и ЦМТО лишились стабильного электроснабжения: нарушилась работа погрузочной техники, систем хранения и внутренней логистики. Поставки боеприпасов и материального обеспечения на передовую оказались заморожены", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" назвали склады и центры обеспечения "кровеносной системой армии".

"Без стабильной инфраструктуры цепочка снабжения рвётся: грузы задерживаются, подразделения недополучают боекомплект, боеспособность падает. "Атеш" продолжает методично выбивать опоры этой системы", – заверили в движении.

Как писал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" заявили, что в армии РФ усиливаются проблемы. Оккупанты жалуются на "снарядный голод" и плохую связь, что бьет по боеспособности подразделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!