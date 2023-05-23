Авиация Сил обороны 14 раз ударила по врагу, продолжаются бои за Бахмут и Марьинку – Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и военной техники РФ, уничтожив 3 зенитно-ракетных комплекса. Продолжаются упорные бои за самые горячие направления фронта – Бахмут и Марьинку.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 23 мая. Всего в течение суток произошло 16 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российские обстрелы

В течение этих суток ракетных ударов не было, однако противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области; Гудово, Волковка, Новониколаевка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стогнии, Уды, Стрелеча, Глубокое, Мореховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромово. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артобстрелы по районам населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы потерпели Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиационные удары по Гуляйполю, Малой Токмачке и Степному Запорожской области, а обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотую Балку, Веселое, Казацкое, Львовое, Антоновку, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Потери России в сутки

Украинская авиация 14 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, в том числе трижды – по зенитно-ракетным комплексам. В течение этих суток были уничтожены 4 вражеских ударных БпЛА типа Shahed.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

По данным Генштаба ВСУ, россияне на оккупированных территориях продолжают использовать гражданские медицинские учреждения в своих целях. Так, Беловодскую центральную району больницу оккупанты превратили в военный госпиталь. В настоящее время медицинское учреждение переполнено российскими оккупантами с ранениями разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 23 мая оккупанты нанесли авиаракетный удар по девятиэтажному дому в Авдеевке Донецкой области. Вследствие обстрела ранены по меньшей мере два человека, под завалами могут находиться до пяти человек;

– в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ продвинулись на флангах на севере и юге от Бахмута. Активность врага на этом направлении в этот день несколько снизилась.

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