Оккупанты нанесли авиаракетный удар по многоэтажке в Авдеевке: есть раненые. Фото

Оккупационные войска России нанесли авиаракетный удар по Авдеевке Донецкой области. Вследствие обстрела ранены по меньшей мере два человека.

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Об этом днем 23 мая сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он также опубликовал фото последствий атаки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Российские оккупационно-террористические войска продолжают системно и методично разрушать город", – написал Кириленко в своем Telegram-канале.

Глава ОВА добавил, что Авдеевка с 2014 года "достойно и стойко выдерживает" нашествие оккупантов. В своем стремлении захватить город агрессор прибегает к тактике выжженной земли.

1700 человек, которые остаются в Авдеевке, ежедневно подвергают себя смертельной опасности, подчеркнул Кириленко.

"Возможности и средства для эвакуации есть. Все граждане должны покинуть зону активных боевых действий. Жизнь – бесценна. Эвакуируйтесь!" – призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 мая враг нанес ракетный удар по больнице в Авдеевке. Погибли четыре человека.

– В ВСУ ранее заявили о планах полностью эвакуировать гражданских из Авдеевки, однако местные власти уверены, что это невозможно, поскольку мирное население отказывается покидать город.

– В ночь на 23 мая оккупанты атаковали Украину дронами. Силы ПВО сбили "шахеды" и "мерлины" на Николаевщине и Херсонщине.

– Накануне враг ударил ракетами, артиллерией и минометами по Сумщине. В области зафиксировано 80 взрывов.

– Также противник нанес удар по Изюму и Купянску на Харьковщине, был ранен 10-летний ребенок и две женщины. А в Станиславе на Херсонщине оккупанты убили мужчину.