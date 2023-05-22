Оккупанты нанесли удар по Изюму на Харьковщине: ранен 10-летний ребенок. Фото

Российская армия продолжает мстить украинцам за неудачи на фронте. 22 мая оккупанты совершили обстрел Изюма на Харьковщине, из-за чего пострадал 10-летний мальчик.

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Ребенка с травмами сразу доставили в больницу для оказания помощи. Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Обстрел города снарядами произошел поздно ночью, частично было разрушено здание одного из предприятий. Взрывная волна выбила окна в частных домах местных жителей.

"По предварительным данным, враг выпустил по городу две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области России. Прокуроры совместно со следователями Изюмского ГУНП в Харьковской области собрали вещественные доказательства и зафиксировали последствия ракетного удара РФ", – сообщили украинские правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 мая российская армия совершила серию атак по украинским городам. В результате массированного артиллерийского огня оккупантов поражены жилые районы Никополя Днепропетровской области, пострадал 14-летний ребенок.

А среди пострадавших от российского удара по Павлограду Днепропетровской области оказалось пятеро детей. У большинства – нетяжелые травмы: сотрясения мозга, ушибы, контузии, переломы и отравление продуктами горения.

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