Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото

15 мая российская армия совершила серию атак по украинским городам. В результате массированного артиллерийского огня оккупантов поражены жилые районы Никополя Днепропетровской области, пострадал 14-летний ребенок.

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Еще двое мирных жителей – мужчины 41 и 62 года – получили травмы и будут проходить амбулаторное лечение. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на своем Telegram-канале.

"В городе возникло несколько пожаров – горели хозяйственные постройки и объект инфраструктуры. Всюду с огнем спасатели уже справились", – ободряюще заметил он.

Руководитель региона заметил, что артиллерия врага повредила 14 пятиэтажек и 7 частных домов. Еще одна хозяйственная постройка уничтожена, 8 – разбиты. Зацепило и пять автомобилей.

"Трудный день. Нелегкие времена. Но мы выстоим. И победим", – подітожил Лысак.

Как сообщал OBOZREVATEL, также сегодня путинская армия обстреляла Двуречную Харьковской области. В результате есть погибшие и раненые.

А накануне оккупанты ударили по селе Приморское Запорожской области, расположенное недалеко от линии фронта. Есть раненые мирные жители, среди которых водитель машины скорой помощи и 7-летняя девочка. Погиб 24-летний мужчина.