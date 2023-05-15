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Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото

Екатерина Белоброва
War
2 минуты
1,0 т.
Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото

15 мая российская армия совершила серию атак по украинским городам. В результате массированного артиллерийского огня оккупантов поражены жилые районы Никополя Днепропетровской области, пострадал 14-летний ребенок.

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Еще двое мирных жителей – мужчины 41 и 62 года – получили травмы и будут проходить амбулаторное лечение. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на своем Telegram-канале.

"В городе возникло несколько пожаров – горели хозяйственные постройки и объект инфраструктуры. Всюду с огнем спасатели уже справились", – ободряюще заметил он.

Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото
Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото
Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото

Руководитель региона заметил, что артиллерия врага повредила 14 пятиэтажек и 7 частных домов.  Еще одна  хозяйственная постройка уничтожена,  8 – разбиты. Зацепило и пять автомобилей.

"Трудный день. Нелегкие времена. Но мы выстоим. И победим", – подітожил Лысак.

Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото
Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото
Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото
Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото
Оккупанты накрыли огнем Никополь: есть разрушение, среди раненых ребенок. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, также сегодня  путинская армия обстреляла Двуречную Харьковской области. В результате есть погибшие и раненые.

А накануне оккупанты  ударили по селе Приморское Запорожской области,  расположенное недалеко от линии фронта. Есть раненые мирные жители, среди которых водитель машины скорой помощи и 7-летняя девочка. Погиб 24-летний мужчина.

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