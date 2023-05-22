Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине и Станислав на Херсонщине: есть погибший и раненые

Российские войска 22 мая в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Ранены две женщины, обе госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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В Станиславе же Херсонской области оккупанты убили мужчину. О последствиях российских обстрелов сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов и глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

"Враг продолжает бить по мирным жителям Харьковщины. Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. К сожалению, ранения получили 2 женщины – 76-ти и 53-х лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести. В городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. На месте работают экстренные службы", – написал Синегубов.

В Станиславе Херсонской области захватчики убили мужчину.

"Из-за вражеских ударов по Станиславу травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний мужчина. Во время обстрела он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из обломков снаряда попал ему в сердце, из-за чего местный житель погиб на месте. Также из-за обстрелов села повреждено четыре жилых дома", – рассказал Прокудин.

Глава Херсонской ОВА также рассказал, что под ударом российской авиации 22 мая оказался Кизомыс. На населенный пункт оккупанты ночью сбросили две управляемые авиабомбы.

"Один дом разрушен до основания, еще два – повреждены. Пострадавших среди местных нет", – сообщил Прокудин.

Напомним, 9 мая Россия нанесла ракетный удар по Купянску. Зафиксировано попадание в объект гражданской промышленности.

Также повреждено не менее 5 частных жилых домов. Ранения получили две женщины и мужчина. Двое пострадавших были госпитализированы.

А 24 апреля российские захватчики обстреляли центр Купянска и попали в музей. Тогда под завалами оказались две женщины, обе погибли.

Ранения получили десять человек.