Войска РФ ударили по Сумщине ракетами, артиллерией и минометами: есть раненные и разрушения

За день, 22 мая, россияне совершили 12 обстрелов по Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов.

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Об этом сообщили в местной городской администрации. Атакам подверглись более 5 общин Сумской области.

"Обстрелы потерпели Белопольская, Миропольская, Юнаковская, Новослободская, Великописаревская общины. Белопольское общество: проведены минометные обстрелы – 12 взрывов и обстрелы из АГС – 34 взрыва", – говорится в сообщении.

Также известно, что российские оккупанты атаковали Великописаревскую общину 13 раз.

"Одно гражданское лицо получило осколочное ранение и доставлено в медицинское учреждение. Также обстрелом поврежден частный дом, автомобиль, хозяйственное сооружение и забор. Также был минометный обстрел – 9 взрывов", – говорится в сообщении.

В Миропольской общине враг совершил сброс взрывного устройства (ВОГ) с помощью БпЛА (1 взрыв).

Юнаковская община пострадала от артиллерийского обстрелв (8 взрывов).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Учительница с Сумщины Людмила Гульцо стала пограничницей после потери обоих сыновей-десантников. Уже полтора года она служит в пограничном отряде.

– 11 мая оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и САУ. Вследствие атаки погиб человек.

– 12 мая враг нанес удар по приграничью Черниговщины. Пожар охватил дома, пострадали люди.

– Вследствие обстрела Двуречной на Харьковщине 15 мая погибли два человека, еще один был ранен.