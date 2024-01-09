Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника – Генштаб

В Украине 9 января наша авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух артиллерийских средствах противника.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 вторника, 9 января (685 сутки полномасштабной войны). Оперативную обстановку на востоке и юге в ведомстве назвали сложной.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины.

9 января произошло 64 боестолкновения. В эти сутки враг совершил один ракетный и 29 авиационных ударов, 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, без знаков формирования наступательных группировок. Часть подразделений ВС Беларуси выполняет задачи в районах на границе с Украиной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничье, ведет диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы наших населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины. Российские войска нанесли авиаудар в районе Веселого Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов. Среди них Карповичи, Гремяч Черниговской области, Волфино, Кондратовка, Степок Сумской области, Уды, Волчанск, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки возле Синьковки. Там враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиаудары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, Песчаного, Берестового. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупантов восточнее Тернов и Веселого. ВС РФ нанесли авиационный удар в районе Нового Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили три вражеских атаки у Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 10 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 11 в районах Первомайского и Невельского. Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Россияне нанесли авиационный удар в районе Александрополя. Артиллерийским и минометным обстрелам захватчиков подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там ВС РФ при поддержке авиации 14 раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили атаку у Старомайорского. Под артиллерийскими и минометными обстрелами находились более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Червоное, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении под артиллерийскими обстрелами находились Веселое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Станислав и областной центр Херсонской области, а также Солончаки, Яселка Николаевской области.

В ГШ ВСУ отметили: враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Во вторник противник совершил девять безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

Как писал OBOZ.UA:

– В объединенном пресс-центре Сил обороны северного направления сообщили, что страна-агрессор Россия держит возле северных границ Украины 19 тысяч своих военных. Этот контингент сосредоточен в пределах границ Сумской и Черниговской областей со стороны РФ.

– По данным Bloomberg, в декабре состоялась тайная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран Глобального Юга в Саудовской Аравии, чтобы попытаться сплотить вокруг поддержки украинской формулы мира.

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