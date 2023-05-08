Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по позициям РФ: уничтожены места скопления военной техники и живой силы врага – Генштаб

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Украинские защитники уничтожили 2 склада боеприпасов, 3 района сосредоточения живой силы и еще 3 важные цели противника. Также наши бойцы уничтожили российский разведывательный дрон тира Zala.

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 8 мая – 439-х суток широкомасштабного российского вторжения.

По данным Генштаба, российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – здесь оккупанты совершили около 30 атак. Идут тяжелые бои за Бахмут и Марьинку.

За последние сутки оккупанты нанесли 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях войско РФ сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток прошли минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении кафиры не наступали. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Российские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

В Лиманском направлении российские военные пытаются найти слабые места украинской обороны. Наступали в направлении Белогоровки, успеха не имели. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении войско РФ продолжает наступать. Продолжаются бои в Бахмуте. В течение суток россияне безуспешно наступали в направлениях Ивановского и Временного Яра. Нанесли авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении кафиры наступали в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имели. Обстреляли Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении войско РФ продолжает атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Российские обстрелы подверглись также Георгиевке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток войско РФ не наступало. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Большая Новоселка. Совершило обстрелы Парасковеевки, Новомихайловки и Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях кафиры продолжают обороняться. За сутки обстреляли более 20 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

По данным Генштаба ВСУ, в городе Скадовск оккупанты сворачивают деятельность районной и городской оккупационных администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая вместе с семьями город покинула значительную часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Уляновка и Красное.

"Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогруза, через порт города Бердянск", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации Military Media Center, оккупанты сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако в отдельных направлениях захватчики пытаются наступать.

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