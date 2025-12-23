Австралийские танки Abrams прошли боевое крещение в Покровске: как их усовершенствовали. Фото и видео

Танки Abrams, которые недавно ВСУ получили от Австралии прошли первый бой в Донецкой области. Для защиты машин от дронов оккупантов, украинские военные оборудовали их средствами пассивной защиты и рыболовными сетями.

Видео боевого крещения австралийской техники обнародовали на Facebook-странице 425-го отдельного штурмового полка "Скала", который имеет на вооружении эти танки. Во время операций в городе Покровск, Донецкой области, танки прикрывали отход штурмовых групп.

Для противодействия российским FPV-дронам, танк оборудовали пассивной защитой и экранами с динамической защитой в виде блоков "Контакт-1", а также "капюшоны" из рыболовных сетей.

Внутри танка "украинизировали" панель управления. Таким образом украинским танкистам, которые не владеют английским языком, будет проще управлять боевой машиной.

Что предшествовало

Ранее Австралия завершила поставку Украине 49 танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи для усиления обороноспособности нашего государства. Танки доставили морем из порта Джилонг, путь длился около 55 дней.

Стоимость поставки оценивается в примерно 245 млн долларов, а весь пакет помощи Австралии Украине превышает 1,7 млрд долларов, из которых большую часть направят именно на оборонные нужды. Технику подготовили к эксплуатации специалисты по бронетехнике, логистике и механики, чтобы украинские бойцы могли сразу использовать ее.

