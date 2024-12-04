Жители Курской области РФ продолжают ощущать на себе все реалии войны. Деревню Леонидово Суджанского района, которую сейчас контролируют Силы обороны Украины, полностью уничтожила российская армия – она продолжает наносить удары по своим же гражданским, среди них есть погибшие.

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Местная жительница, которая оказалась в Судже, рассказала, что в Леонидово погибли ее родственники. Их похоронили прямо в огороде.

"Приехали из деревни Леонидово, которую полностью уничтожили. Дедушку и бабушку похоронили в огороде без крестов", – сказала россиянка со слезами на глазах.

Ранее представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский сообщал, что российская армия в Курской области не только постоянно атакует украинские подразделения, но и активно наносит удары по своему мирному населению.

Из-за этого в регионе, где продолжается операция ВСУ, полностью уничтожено по меньшей мере пять сел.

"Это населенный пункт Свердликово. Оттуда эвакуированы люди, но там осталось около 9 человек проживать. Населенный пункт Лебедевка уничтожен полностью – там осталось около 4 человек. Населенный пункт Дарьино, Леонидово, Малая Локня", – говорил Дмитрашковский.

Также, по его словам, россияне наносят авиационные авиаудары и по самому городу Суджа. Там проживают много граждан РФ, которые переселились из уже уничтоженных РФ населенных пунктов Курщины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины недавно смогли продвинуться к северу от Суджи. Тем временем в Глушковском районе Курской области РФ в настоящее время наблюдается определенное затишье.

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