"Бабушку и дедушку похоронили на огороде без крестов": россиянка пожаловалась на события в селе Курщине, которое армия Путина стирает с лица земли. Видео
Жители Курской области РФ продолжают ощущать на себе все реалии войны. Деревню Леонидово Суджанского района, которую сейчас контролируют Силы обороны Украины, полностью уничтожила российская армия – она продолжает наносить удары по своим же гражданским, среди них есть погибшие.
Местная жительница, которая оказалась в Судже, рассказала, что в Леонидово погибли ее родственники. Их похоронили прямо в огороде.
"Приехали из деревни Леонидово, которую полностью уничтожили. Дедушку и бабушку похоронили в огороде без крестов", – сказала россиянка со слезами на глазах.
Ранее представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский сообщал, что российская армия в Курской области не только постоянно атакует украинские подразделения, но и активно наносит удары по своему мирному населению.
Из-за этого в регионе, где продолжается операция ВСУ, полностью уничтожено по меньшей мере пять сел.
"Это населенный пункт Свердликово. Оттуда эвакуированы люди, но там осталось около 9 человек проживать. Населенный пункт Лебедевка уничтожен полностью – там осталось около 4 человек. Населенный пункт Дарьино, Леонидово, Малая Локня", – говорил Дмитрашковский.
Также, по его словам, россияне наносят авиационные авиаудары и по самому городу Суджа. Там проживают много граждан РФ, которые переселились из уже уничтоженных РФ населенных пунктов Курщины.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины недавно смогли продвинуться к северу от Суджи. Тем временем в Глушковском районе Курской области РФ в настоящее время наблюдается определенное затишье.
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