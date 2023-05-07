'Бахмутская мясорубка' себя исчерпала: Пригожин размечтался о Славянске и Краматорске

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что захват Бахмута Донецкой области якобы никогда не был его целью. "Повар Путина" добавил, что этот населенный пункт якобы не имеет стратегического значения для дальнейшего продвижения оккупантов на запад. Теперь он размечтался о других городах Донетчины.

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Об этом сказано в комментарии Пригожина, распространенный его пресс-службой в Telegram. Он намекнул, что "Бахмутская мясорубка" уже исчерпала себя.

"Целью операции "Бахмутская мясорубка" было дать возможность подразделениям российской армии занять выгодные рубежи обороны, провести мобилизацию, дооснащение, обучение личного состава и повысить свой боевой потенциал", – заявил военный преступник.

При этом Пригожин озвучил свои новые мечты – теперь он хочет взять "Донбасское кольцо". Речь идет о городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области. Эти населенные пункты, по его словам, имеют стратегическое значение для РФ.

"Западнее открываются равнинные территории, на которых ВСУ тяжело удерживать оборону в случае ведения наступления превосходящими силами российской армии", – сказал Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что готов передать позиции в Бахмуте спецназу "Ахмат" под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Белом доме озвучили данные американской разведки. В них сказано о том, что в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч убитыми.

– Пригожин записал видеообращение к военному командованию РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

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