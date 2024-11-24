Байден хотел публично призвать принять Украину в НАТО – СМИ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который начнет выполнять свои полномочия в январе 2025 года, предположительно, будет пытаться положить конец российско-украинской войне путем переговоров. Поэтому в конце своей каденции пока действующий глава США Джо Байден пытается максимально усилить позиции Украины, приняв ряд решений, которые помогут украинским воинам ослабить боевой потенциал РФ.

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В администрации Байдена также рассматривали возможность сделать публичный призыв к приглашению Украины в НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Учитывая обещания Трампа "немедленно прекратить ужасную войну" между Россией и Украиной, а также то, что сделать это новоизбранный президент США, скорее всего, попытается, усадив Киев за стол переговоров с Москвой, Байден завершает каденцию рядом шагов, чтобы укрепить украинские переговорные позиции и усилить армию страны.

Так, недавно он позволил Украине поражать военные объекты в глубине России, что вызвало возмущение как в Москве, так и в лагере Трампа, где заговорили о "ненужной эскалации".

Кроме того, Байден одобрил передачу противопехотных мин для сдерживания продвижения российских войск, "простил" Украине почти 5 млрд долларов долга и наложил санкции на один из крупнейших российских банков, через который проходят расчеты за российский газ.

Источник издания отмечает, что это лишь часть шагов из более широкого плана Байдена, целью которого является максимальное укрепление Украины до вступления Трампа в должность.

"Стратегия преследует цель помочь Зеленскому, показав, что у Украины есть потенциал отомстить России, если она продолжит боевые действия", – цитирует слова собеседника Bloomberg.

На эти шаги российский диктатор Владимир Путин отреагировал утверждением новой ядерной доктрины, расширяющей перечень оснований для применения тактического ядерного оружия Россией, а также отдал приказ на удар по Днепру экспериментальной баллистической ракетой "Кедр"/"Орешник", которая может быть носителем ядерного оружия.

Bloomberg пишет, что последние шаги Байдена не обязательно идут вразрез с интересами Трампа. Ведь последнему могла бы быть выгодна более сильная Украина при урегулировании, которое можно было бы подать в качестве победы США.

"Некоторые решения, которые принимает Байден сейчас, могут помочь Трампу, вероятно, поставив его в более сильную позицию для прекращения войны, с Украиной в более сильной позиции для любых переговоров", – считает заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Шелби Мегид.

Между тем Белый дом и Пентагон активно используют остатки выделенных Конгрессом на оборону Украины средств: их сейчас около 9 млрд долларов.

"Президент Байден обязался убедиться, что каждый имеющийся в нашем распоряжении доллар будет использован с сегодняшнего дня до 20 января (даты инаугурации Трампа. – Ред.). Мы заботимся о том, чтобы Украина имела необходимую противовоздушную оборону, артиллерию, необходимую бронетехнику", — сказал госсекретарь Энтони Блинкен журналистам штаб-квартире НАТО в начале этого месяца.

При этом, пишет Bloomberg, возможности Байдена увеличить поставки оружия в Украину ограничены, поскольку большая часть оставшихся денег могут быть использованы только на оружие, которое уже есть на складах Пентагона. Слишком глубокая затяжка поставит под угрозу собственную оборону США.

"Администрация Байдена также рассматривала публичный призыв к официальному приглашению присоединиться к НАТО, но отказалась от этого, учитывая незначительную вероятность успеха в краткосрочной перспективе. Путин также назвал членство, о котором союзники заявили в июле, как причину войны. Вместо этого ряд двусторонних соглашений о безопасности будет собраны вместе, чтобы предоставить Украине гарантии", – констатирует издание.

Напомним, ранее в The Hill вышел материал, в котором говорится, что Байден наконец-то перестал бояться угроз Путина. вооружений дал зеленый свет для соответствующего использования британских Storm Shadow и французский Scalp.

Поэтому The Hill считает, что в конце каденции президент США решил не сдерживаться из-за российской ядерной угрозы.