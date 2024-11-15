Байден использует все выделенные на помощь Украине средства до прихода Трампа, – Блинкен

Администрация американского президента Джо Байдена "полна решимости" передать на помощь Украине в ее борьбе с российским вторжением все выделенные для этого средства. Белый дом планирует до инаугурации Дональда Трампа использовать на помощь Киеву остаток выделенных Конгрессом денег.

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Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе, передает Associated Press. По его словам, администрация Байдена "полна решимости" помочь Украине продолжить борьбу с полномасштабным вторжением РФ в следующем году, отправив ей как можно больше помощи, чтобы страна могла сдерживать оккупантов и иметь сильную позицию в любых потенциальных переговорах.

"Президент Байден взял на себя обязательство сделать так, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был передан с настоящего момента до 20 января, когда избранный президент Дональд Трамп должен принять присягу", – сказал Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что страны НАТО должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы "обеспечить Украину деньгами и вооружением для эффективной борьбы в 2025 году или для возможности вести мирные переговоры с позиции силы".

Напомним, что представительница Пентагона Сабрина Сингх накануне сказала, что ведомство настроено обеспечить доставку в Украину военной помощи на оставшиеся 7,1 млрд долларов от принятого ранее финансирования Конгрессом до конца работы администрации Байдена. Предполагается, что отправки будут производиться еженедельно.

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби ранее не исключил, что на заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") США могут выделить Киеву новую военную помощь. Все встречи "Рамштайна" несли за собой дополнительные обязательства США в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе провел переговоры с Энтони Блинкеном. Они говорили о необходимости обеспечить для нашего государства справедливый мир в войне с Россией.