"Нужно достичь справедливого мира через единство и силу": Сибига и Блинкен в Брюсселе обсудили военные нужды Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они говорили о необходимости обеспечить для нашего государства справедливый мир в войне с Россией.
Этого можно достичь через единство и силу, написал об итогах встречи с главой американского внешнеполитического ведомства глава МИД Украины на своей странице в соцсети Х. Переговоры состоялись в среду, 13 ноября.
Сибига отметил, что поблагодарил Блинкена за его личный вклад в поддержку Соединенными Штатами Украины в ее борьбе с полномасштабным вторжением России.
"Использование Россией войск КНДР и баллистических ракет, иранских беспилотников угрожает не только Европе, но и Азии и Ближнему Востоку. Нам нужно достичь справедливого мира через единство и силу", – написал о встрече министр.
Он отметил, что рассказал коллеге о ситуации на фронте, а также о потребностях Сил обороны в вооружении, в частности в дальнобойных ракетам.
"Я проинформировал о ситуации на поле боя, наших ключевых потребностях в обороне и необходимости иметь полный потенциал дальнего радиуса действия. Мы также обсудили евроатлантические устремления Украины. Мы ценим планы по выделению всех ранее одобренных средств военной помощи в ближайшие недели", – добавил министр.
Отметим, что накануне Энтони Блинкен заявил, что Украине будет передан "каждый доллар", который есть в распоряжении Вашингтона, до прихода к власти победителя президентских выборов Дональда Трампа.
Также он пообещал, что участие Северной Кореи в войне против Украины "получит решительный ответ".
Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне 12 ноября заявили, что США могут использовать в помощь Украине еще 9,3 млрд долларов. По программе Инициативы содействия безопасности Украины (PDA) осталось 7,1 млрд долларов. Еще около 2,2 млрд доступны через программу USAI.
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