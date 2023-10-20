Байден запросил у Конгресса $106 млрд для Украины и Израиля: сколько пойдет на нужды ВСУ

В пятницу, 20 октября, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 миллиардов для помощи Украине и Израилю. Из них – 61,3 млрд долларов должны быть направлены на помощь ВСУ.

Об этом сообщил The Washington Post. Издание отмечает, что это рекордная сумма для помощи государствам, она намного больше, чем демократы ожидали несколько дней назад.

Военная помощь в 106 млрд долларов объединяет 14 миллиардов помощи Израилю, годовое финансирование для Украины в примерно 61 миллиард долларов, а также расходы около 14 миллиардов долларов на иммиграционные приоритеты и 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь, а также большее финансирование для противодействия влиянию Китая в Азии и развивающихся странах.

С помощью этого запроса Белый дом стремится преодолеть фрагментарный подход Конгресса к финансированию Украины, вместо этого оказывать Киеву необходимую помощь в течение целого года.

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Законодательный пакет появился после того, как Байден обратился к нации по поводу войн в Израиле и Украине, где связал обе войны и настаивал на необходимости продолжать инвестировать в безопасность.

План Байдена, скорее всего, пройдет через Сенат, где он получит большую двухпартийную поддержку, но столкнется с более неопределенной ситуацией в Палате представителей, которая все еще пытается определиться со своим следующим спикером, отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Он выразил благодарность за поставку Украине ракет ATACMS и подчеркнул, что это очень вдохновило наших граждан. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее усиление дальнобойных возможностей нашей армии.

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