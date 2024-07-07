Батальон 'Гроза' показал боевые действия в Серебрянском лесу. Видео

Украинские защитники показали свои боевые будни на линии передовой, проходящей в Серебрянском лесу на Луганщине. Наши воины там стойко держат оборону и наносят потери врагу.

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Одними из них являются бойцы третьего батальона "Гроза" Президентской бригады "Буревий" Национальной гвардии Украины. Видео опубликовано в соцсетях военного формирования.

На кадрах показаны мужественные гранатометчики из "Грозы", отражающие штурмы российских оккупантов в местности, которая больше не похожа на лес.

В настоящее время один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения Серебрянский от вражеских обстрелов становится все больше похож на поле.

Территория некогда исполненной жизни леса имеет площадь более 10 гектаров. Там с конца лета 2022 года проходит линия обороны. Россия продолжает уничтожать украинские земли, в результате чего природно-заповедный объект превратился в выжженную землю.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники из бригады "Помста" тоже нанесли потери оккупантам в Серебрянском лесу. С помощью дронов они уничтожили позиции захватчиков.

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