''Бавовна'' удалась: украинские морпехи ликвидировали за сутки десятки оккупантов и испепелили вражескую пушку

За прошедшие сутки защитники Украины нанесли новые ощутимые потери армии государства-террориста России. В этот раз на поле боя "денацифицировано" 22 оккупанта и утилизирована 125-мм советская гладкоствольная танковая пушка противника Д-81 (2А36).

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Авторами отличной "бавовны" стали бойцы подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, сообщили в Facebook ВМС ВСУ. Окончательные потери врага уточняются.

Напомним: по данным генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки, 19 марта, защитники Украины ликвидировали около 700 оккупантов. Благодаря действиям наших воинов, запас техники врага поредел еще на несколько единиц бронемашин, танков и средств ПВО.

На 390-е сутки войны потери личного состава армии РФ достигают уже 165 610 военнослужащих – от солдат до офицеров.

Кроме того, в сети появилось видео, как российский "Аллигатор" успешно "сбил" собой украинскую зенитную ракету и сгорел. Кроме того, уже есть фото обломков сбитого "Аллигатора". Указывается, что локация и дата съемки неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– за последнюю неделю ВСУ снова провели успешные операции по "демилитаризации" войск РФ. Защитники нашей страны уничтожили 5 складов с боеприпасами и 5 баз оккупантов за неделю;

– украинские воины уничтожают российских захватчиков на украинской земле. 17 марта точные удары по врагу нанесли бойцы 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

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