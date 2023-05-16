'Бавовна' удалась: в Луганской области уничтожили три 'Града', из которых оккупанты обстреливали Северодонецк. Видео

Защитники Украины в Луганской области уничтожили три вражеских РСЗО БМ-21 "Град", которые терроризировали город Северодонецк и другие населенные пункты и позиции Сил обороны Украины. Еще одна установка была повреждена.

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Вражескую технику обнаружили операторы беспилотного комплекса Сил специальных операций, после чего передали данные артиллеристам Национальной гвардии – воинам гаубических расчетов М777. Соответствующее видео опубликовали в Telegram "Нацгвардия – Война за мир" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как видно на кадрах, точным огнем нацгвардейцы испепелили 3 из 4 установок вражеских РСЗО, еще одна была повреждена.

Напомним: также большие потери враг понес в районе населенного пункта Кременная Луганской области. Благодаря точечным ударам воины сожгли российские танки. Вражеская техника была уничтожена военнослужащими главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с бойцами 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Точные координаты расположения танков российской армии были получены с помощью беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники из 3-й отдельной танковой Железной бригады ликвидировали комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М". Он был уничтожен с помощью FPV-дрона;

– воины 45-й отдельной артиллерийской бригады эффектно уничтожили состав боеприпасов и расчет пушки противника в Бахмуте Донецкой области. "Бавовну" оккупантам отправили артиллеристы Вооруженных сил Украины.

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