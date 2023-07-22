База НАТО в Украине и ядерное оружие: офицер назвал лучшую гарантию безопасности

Идея относительно внесения изменений в Конституцию Украины и разрешения размещать на территории нашей страны военные базы других государств крайне уместна. Если бы в Украине была размещена база НАТО, это было бы лучшей гарантией безопасности.

Видео дня

Желательно было еще и разместить в Украине тактическое ядерное оружие. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Комментируя тематическое предложение министра обороны Украины Алексея Резникова, он отметил: "Мы видим, что россияне пытаются размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси и шантажировать мир другими способами. Но если мы отменим конституционный запрет на иностранные военные базы в Украине и у нас появятся базы НАТО, это будет очень серьезно".

В этом контексте ветеран войны упомянул о дискуссии о гарантиях безопасности для Украины на период, пока она не является членом НАТО.

"Лучшей гарантией было бы именно размещение баз НАТО, желательно на восточных границах. Так мы бы отбили желание россиян лезть к нам, по меньшей мере, на ближайшие лет сто, если бы до того времени еще существовало такое государство, как Российская Федерация", – подчеркнул он.

В то же время Гетьман добавил, что наличие в нашей стране тактического ядерного оружия могло бы существенно усилить уровень безопасности. В этом контексте он привел пример стран Европы, которые, не имея статуса ядерных держав, все же имеют подобное оружие.

"Мы знаем, что в Европе есть ядерные государства – это Великобритания и Франция. Но ядерное оружие размещено также еще в пяти странах Европы. Это не нарушение международного законодательства, базы НАТО с тактическим ядерным оружием находятся там на основании договоров", – заметил он.

Полную версию интервью с Алексеем Гетьманом вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников выступил с инициативой по внесению изменений в Конституцию Украины. Он предлагает убрать из Основного Закона норму о запрещении размещения на территории нашего государства иностранных военных баз.