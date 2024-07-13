Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16: у Зеленского назвали сроки

Первые самолеты F-16 уже должны появиться в Украине летом, но речь идет о пару десятков, а всего было обещано более 50. У Киева уже есть графики поставки истребителей от стран-партнеров, но долгосрочность этих графиков свидетельствует: на Западе рассчитывают, что война продлится по меньшей мере до 2028 года.

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О декларировании партнеров по количеству F-16, которые они собираются поставили, рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире "Радио Свобода". Он отметил, что Владимир Зеленский говорил, что Украина нуждается как минимум в 128 истребителях.

По словам Жовквы, президент называл эту цифру, исходя из того количества вражеских самолетов, которые сейчас воюют против нас.

"Нам действительно нужно то количество самолетов, о котором говорил президент. У нас есть соответствующие декларирования от наших партнеров по количеству самолетов. Мы знаем эти четыре страны и знаем количество, которое они обещают. К сожалению, в некоторых странах график поставки достаточно длительный", – отметил заместитель руководителя ОП.

Игорь Жовква привел пример Бельгии, которая задекларировала соглашение о безопасности, которое поставит Украине 30 самолетов F-16.

"Но Бельгия говорит, что эти 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, что очевидно неприемлемо для нас" – сказал Жовква.

Также он отметил, что важным вопросом является увеличение количества тренировочных центров для пилотов.

"Этими самолетами должен кто-то управлять. Эти пилоты должны вести тактику боя в соответствии с типом самолета, на котором они будут работать. F-16 – это совсем другая тактика ведения боя. Поэтому говорим и об этом, и в соответствующем заявлении о F-16, составленном во время саммита, сказано, что партнеры будут работать над расширением количества мест для украинских пилотов. И не только, кстати, пилотов. Инженерный состав тоже очень важен. А также оптимизация, то есть сокращение времени обучения. Во время войны мы не можем позволить себе проходить этот продолжительный период обучения, как прописано, возможно, в учебниках. Мы можем это оптимизировать", – заявил Жовква.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первых самолетов F-16. Истребители уже на пути в нашу страну, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО.

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