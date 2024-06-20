Белый дом: договор Путина с Ким Чен Ыном должен обеспокоить Китай

Подписание между Россией и Северной Кореей соглашения о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" противоречит ранее высказанным подходам Китая. Это, по словам советника Белого дома Джона Кирби, может вызвать беспокойство в Пекине.

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Такое заявление он сделал на телефонном брифинге в четверг, 20 июня. Он отметил, что обеспокоенность партнерством агрессоров может разделить КНР, поскольку, по мнению представителя Белого дома, соглашение прямо противоречит заявлениям, которые президенты Путин и Си сделали в Пекине всего месяц назад.

"Мы думаем, что эти беспокойства разделит КНР, поскольку договор (между Россией и КНДР. – Ред.), похоже, прямо противоречит заявлению, которое президент Путин и президент Си сделали в Пекине только месяц назад", – отметил он.

Представитель Белого дома напомнил также, что как Китай, так и Россия в прошлом месяце поддерживали мирное и дипломатическое разрешение конфликта в Украине.

Он подчеркнул, что любая страна, имеющая повышенный интерес к безопасности Индо-Тихоокеанского региона и выполнению решений Совета Безопасности ООН, должна реагировать на такие события с возмущением.

Ранее аналитики ISW объяснили, что диктаторские правительства страны-агрессора России и Северной Кореи сформулировали соглашение как доказательство их взаимной поддержки в рамках совместной борьбы против западных стран. Так они показали, что обе имеют общую цель – бросить вызов Западу и текущему мировому порядку. В частности, оба диктатора поставили свои подписи под документом, предусматривающим взаимную военную помощь в случае "агрессии" против одного из участников.

Директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор считает, что глобальных последствий для Путина соглашение с Ким Чен Ыном не будет. Вместе с тем, любые связи с другими странами играют на усиление России.

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