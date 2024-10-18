Белый дом поддерживает план победы Украины: Кирби сделал громкое заявление

Администрация американского президента Джо Байдена поддерживает План победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно справедливого мира. В Вашингтоне продолжают детальное рассмотрение всех пунктов документа.

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Об этом сказал спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в пятницу, 18 октября "Суспільне". Также он подчеркнул, что Штаты не будут вести дискуссии о мире в Украине без участия представителей Киева.

"Очевидно, что мы все еще рассматриваем его в деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но скажу, что, как мы четко дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского относительно справедливого мира", – отметил Кирби.

Он также подчеркнул важность поддержки Плана победы украинским народом и добавил, что обсуждать мир в Украине с иностранными лидерами, которые не поддерживают это план, в Белом доме не будут.

"Мы не будем вести никаких дискуссий об Украине без украинских представителей, и мы, безусловно, не будем вести никаких дискуссий с иностранными лидерами, которые, по нашему мнению, не отвечают мирным планам президента Зеленского", – сказал Кирби.

Ранее Зеленский сообщил, что в Украину прибудет команда Белого дома с фидбеком на План победы. По его словам, реакция на План от США была "почти сразу", когда украинские чиновники поехали туда и работали над вопросами о приглашении Украины в НАТО и усилении украинской армии прямо сейчас.

Также он говорил, что западные партнеры отреагировали на его план практично. Сейчас команды сосредоточены на проработке деталей эффективной поддержки, рассказал Зеленский. По мнению главы государства, если реализация Плана победы начнется в ближайшее время, войну можно закончить уже в 2025 году. Однако это требует срочных действий, прежде всего от партнеров Киева, подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации СМИ канцлер Германии Олаф Шольц отверг План победы Украины. Свою позицию он объяснил опасениями относительно дальнейшей эскалации.