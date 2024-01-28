Берислав на Херсонщине практически уничтожен: оккупанты бьют по скоплениям людей

Город Берислав Херсонской области регулярно обстреливается войсками Российской Федерации, в частности – скопления людей. В населенном пункте очень опасно, армия противника почти что уничтожила его.

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Об этом в эфире "Єдиних новин" 28 января заявил глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников. Он отметил, что местных жителей постепенно эвакуируют из Берислава.

На конец января 2024 года в прибрежных пунктах Бериславского района оставалось около семи тысяч жителей.

"Много гуманитарки и воды подвозим, организации тоже подвозят. Что касается магазинов, то они почти не работают. Электроэнергии нет, работают пункты несокрушимости, где люди могут подзарядить гаджеты и воспользоваться Starlink. Но, конечно, это не тот Берислав, который был даже год назад. Военные РФ сейчас больше целят по скоплениям населения, стреляют по людям гражданским, целенаправленно сбрасывают на них взрывчатки", – заявил Толоконников.

Экстренная помощь в случае необходимости может приехать на вызов и перевезти пациента в другие населенные пункты. Рядом работают мобильные амбулатории.

Городская больница не функционирует, поскольку оккупанты только авиационные бомбы сбрасывали на нее пять раз.

"А прилетавших снарядов – множество. Медучреждение испытало сильные разрушения. Всех врачей, которые там работали, в большинстве распределили по другим пунктам", – отметил руководитель пресс-офиса ОВА.

Как писал OBOZ.UA:

– 9 ноября семеро российских оккупантов в балаклавах остановили 51-летнего жителя Херсонщины на выезде из села Вольная Украина в Каховской районе. Военнослужащие страны-агрессора ограбили его, избили и пытали током.

– Тем временем в оккупированном Мариуполе российские "агенты по недвижимости" продают квартиры, в которых не живут их законные хозяева. Одна из таких "предпринимательниц" показывала клиентке жилплощадь, которую серьезно повредили обстрелы оккупационной армии. В этой трехкомнатной квартире в центре города все еще находились вещи украинцев.

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