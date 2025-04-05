Беспилотные комплексы с дистанцией поражения 20 км уже работают на фронте: Сырский рассказал об успехах Украины

Беспилотники в условиях современной войны являются важным вооружением, которое помогает уничтожать технику и живую силу врага на фронте. В течение марта с помощью дронов было поражено более 77 тыс. целей противника.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам ежемесячного рабочего совещания по развитию беспилотных систем. Он отметил, что боевые беспилотники с дальностью поражения до 20 км уже активно применяются на линии фронта.

"Заслушал отчет командования Сил беспилотных систем. За март, с помощью беспилотников разных типов поражено и уничтожено более 77 тысяч вражеских целей, что на 10 процентов больше, чем в феврале. Продолжаем наращивать количество и способности беспилотников на оптоволокне. Беспилотные комплексы с дистанцией поражения 20 км уже работают на фронте", – отмечается в сообщении.

Сырский подчеркнул, что использование БПЛА позволяет ВСУ эффективно уничтожать вражескую технику и живую силу, приближаясь по эффективности к артиллерийским ударам. В частности роль беспилотников достаточно важна, ведь способствует сохранению жизней защитников.

Положительные результаты достигнуты и в уничтожении вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня с помощью систем противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков. Только за последний месяц обезврежено около тысячи таких дронов.

Главнокомандующий подчеркнул, что особое внимание уделяется противодействию беспилотным системам противника. Внедряются новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты наших бойцов, значительно увеличено количество систем РЭБ ближнего действия.

"С докладами и предложениями выступили боевые командиры подразделений БПС "Птицы Мадяра", 3-й штурмовой бригады и др. Беспилотные системы стремительно развиваются, поэтому должны держать руку на пульсе технологических новаций, а весь передовой и лучший опыт использования БПС – оперативно внедрять и масштабировать", – написал Сырский и добавил, что в войне технологий Украина должна быть на шаг впереди врага.

Напомним, ранее главнокомандующий сообщал, что ключевой задачей украинских военнослужащих по всей линии фронта остается удержание обороны и нормализация обстановки в сложных направлениях. Также он рассказал, что ВСУ имеют продвижение на определенных участках фронта и сдерживают превосходящие силы российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Сырский показал, как беспилотники прореживают армию РФ. Он поблагодарил военных, методически уничтожающих врага и его технику и добавил, что борьба с противником продолжается.

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