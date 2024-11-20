'Беспилотные системы – это будущее войны': Селезнев объяснил преимущества дронов 'мини-Taurus' на поле боя. Видео

Германия передает Украине 4 тысячи ударных беспилотников HF Karma, известных как мини-Taurus. Военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что дроны становятся ключевым инструментом современной войны.

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Об этом он сказал в комментарии OBOZ.UA. Эксперт констатировал, что дроны становятся неотъемлемой частью российско-украинской войны.

По словам Селезнева, такие системы способны значительно повысить эффективность ударов по враждебным целям. Они обеспечивают точное поражение военных объектов и позволяют наносить врагу максимальные потери.

"В любом случае дроновые системы – это будущее. Будущее русско-украинской войны. Чем больше таких систем у нас есть, тем больше впечатленных военных объектов у нас будет в собственном активе. Конечно, система радиоэлектронной борьбы во вражеской армии достаточно продолжена", – сказал он.

По словам эксперта, одним из главных преимуществ HF Karma является их устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы, которые активно применяет Россия. За последние два десятилетия русская армия существенно усовершенствовала свои технологии РЭБ. Однако дроны, созданные немецкой компанией Helsing, способны преодолевать эти препятствия.

"Поэтому наличие у нас дронов, устойчивых к влиянию российских систем радиоэлектронной борьбы, а они на самом деле за последние 20 лет сделали очень такой масштабный шаг вперед в плане насыщения своих сил и средств радиоэлектронными системами и, соответственно, различную спецификацию и, например, направление и задействование этих систем враг. Также имеет достаточно широкую палитру таких своих возможностей. Если мы имеем, согласно всему, с Германией соответствующие компоненты, устойчивые к российской, то чтобы они там не лепили, пытаясь защитить свои боевые порядки, соответственно, они будут поражены", – пояснил Селезнев.

Привлечение разных типов дронов и их масштабирование уже дают свои результаты. Чем больше такой техники будет на вооружении Украины, тем больше вражеских целей удастся уничтожить.

Эксперт убежден, что передача 4 тысяч дронов — это только начало. Планируется, что в будущем поставки этой техники будут значительно увеличены. Такие масштабы обеспечат системное преимущество в поле боя.

Селезнев также выразил надежду, что, несмотря на возможное уменьшение военной поддержки от США, европейские партнеры продолжат наращивать объемы поставок вооружения, необходимого для украинской армии.

Напомним, 18 ноября издание Bild сообщило, что Германия в ближайшее время приступит к передаче Украине новейших дронов-камикадзе Helsing, оснащенных искусственным интеллектом. Эти беспилотники издание назвало "мини-Taurus" из-за их функциональности и дальности.