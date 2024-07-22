Бесплатное жилье и земля? Как работают льготы для военных и в чем подводные камни

Помимо оружия, нашим военнослужащим нужны и другие вещи. Чтобы полноценно жить, палаток и казарм маловато – военным и их семьям не помешало бы нормальное жилье. В Украине 29,2% ветеранов нуждаются в собственном жилье, а еще 26,5% нуждаются в улучшении жилищных условий. Как эти вопросы решаются государством, читайте в материале OBOZ.UA.

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Закрытая земля

Еще весной 2017 года отечественные СМИ запестрели позитивной информацией о том, что участники АТО будут бесплатно получать земельные участки. Согласно пункту 14 статьи 12 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют льготы на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. В народе шутили, что к каждому участку будет прилагаться не менее двух рабов из числа российских военнопленных.

Но с землей, надо признаться, сразу не заладилось. Как рассказывает OBOZ.UA заместитель по тылу одного из вспомогательных подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вячеслав Коновалов, земли банально не оказалось: ее уже к тому времени практически всю разобрали.

"В целом, пиар на этой тематике был нормальный. На самом деле никаких дополнительных льгот у участников АТО не было, они имели такие же права, как и другие граждане, которые имели право получить бесплатный земельный участок. Не было там никаких программ и очередей. Но главное: вопрос упирался в то, что есть у громад. Была земля – давали. Нет – нет. А большинство из тех, кто получал, перепродавали участки фермерам или агрохолдингам", – говорит OBOZ.UA адвокат, эксперт по земельному праву Ян Белоголовый.

Надо отметить, после 24 февраля 2022 года в Украине запретили бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную. Это касается и украинских военных со статусом участника боевых действий.

В принципе, после окончания полномасштабной войны с Россией данную практику могут возобновить, но вряд ли после победы свободной земли станет больше. В перспективе земля может оказаться на временно оккупированных землях. Но по оценкам экспертов, на нормальное разминирование освобожденных территорий уйдет минимум полвека.

Жилье для действующих военных

В составе Министерства обороны Украины действует Главное квартирно-эксплуатационное управление, задача которого – решение вопросов квартирно-эксплуатационного обеспечения с целью поддержания войск в состоянии высокой боевой и мобилизационной готовности. Иными словами, службы управления на местах отвечают за то, чтобы военным было где нормально жить.

Если на "нуле", в непосредственной зоне выполнения боевых задач, все понятно: там жить предпочтительнее в как можно лучше оборудованных и защищенных блиндажах. А вот немного вдали от линии фронта и местах постоянной дислокации жилищные условия должны быть более комфортными.

"Для офицеров – служебное жилье. Мы, например, 3 офицера, в одном из пунктов временной дислокации жили на фазенде из нескольких комнат, рассчитанной на 5 человек. Если казарма, но не такая как в советские времена, а типовая натовская – в комнате 2 офицера, или 5 солдат или сержантов. В пунктах постоянной дислокации контрактники, особенно семейные (обращаю внимание – именно контрактники, а не мобилизованные), могут получить служебные квартиры. Переводят на другое место службы – дают служебное жилье там", – рассказывает старший лейтенант Вячеслав Коновалов.

В перспективе служебное жилье для военнослужащих и их семей вполне может стать для них постоянным.

"Возле пункта постоянной дислокации построили три дома, служебное жилье. Оно вроде временное, но там жены, дети… Попробуй высели. Особенно в такое время. А после двадцати лет выслуги квартиру можно приватизировать", – говорит OBOZ.UA бывший военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Сергей Феденко.

Жилье по ранению и выслуге лет

Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", некоторые категории военнослужащих могут получить жилье бесплатно. Военный должен соответствовать следующим требованиям:

- выслуга на военной службе не менее 20 лет;

- пребывание на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- использование впервые своего права на бесплатное жилье или его приватизацию;

- регистрация в населенном пункте дислокации воинской части, в которой военнослужащий проходит службу и находится на соответствующем учете.

Если военный всем вышеуказанным требованиям соответствует, то он подает командиру воинской части необходимые документы, и становится на очередь. И ждет.

"Насколько я знаю, с начала полномасштабной войны военным бесплатно выдано 1700 квартир. Много ли это? Учитывая, сколько необходимо – наверное, мало. Учитывая, что средства, выделяемые из бюджета, в первую очередь направляют на отпор российской агрессии – наверное, много. Или как минимум, нормально", – говорит OBOZ.UA генерал-майор ВСУ Иван Лисовый.

Кстати, в 2021 году очередь на бесплатное жилье для военных составляла 44,3 тысячи человек. В 2022 – 43,5 тысячи человек. А в конце декабря 2023 года в очереди было 42,2 тысячи человек. Так что тенденция положительная.

Как сообщил еще в марте заместитель министра обороны Юрий Джигир, из бюджета Минобороны в 2024 году на программу обеспечения украинских военных бесплатным жильем предусмотрено 100 миллионов гривен. А по словам и. о. министра по делам ветеранов Украины Александра Порхуна, до конца 2024 года около 2300 семей военнослужащих должны получить бесплатные квартиры – на эти цели министерство выделило 5,5 млрд гривен. Программа рассчитана на военных, которые получили I или II группу инвалидности в результате участия в боевых действиях.

Родная оселя

С 1 октября 2022 года в Украине стартовала программа доступного кредитования жилья "єОселя", которую реализуют Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и "Укрфинжильем". Главное преимущество заключается в возможности купить квартиру в ипотеку под 3% или 7%, в то время как банки предлагают ипотечные ставки на уровне 15-25%. Еще из преимуществ, например: максимальный срок кредита составляет 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 20%. Это учитывая, что у банков обычно 30%.

По программе "єОселя" работают 7 банков. Пять государственных: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Sense Bank, и два банка с частным капиталом – Глобус и Sky Bank. Чаще всего программу финансирует Ощадбанк — 44%, далее вслед за ним по объемам идут Приватбанк и Укргазбанк: 30% и 23% соответственно.

Программа предусматривает, что государство будет компенсировать банку, в котором граждане взяли ипотечный кредит, сниженную процентную ставку. Так вот ипотечная ставка 3% – она касается как раз военных-контрактников, а также представителей других силовых ведомств Украины. Кроме того – медиков, педагогов и научных сотрудников.

По состоянию на апрель 2024 года, программой воспользовались более 7 600 семей. На настоящее время выдано более 11500 кредитов на общую сумму 18,4 миллиона гривен. При этом процент ипотечных кредитов, которыми воспользовались военнослужащие и силовики, составляет почти 58% – 6671 договор.

"Это неудивительно. Сейчас военные и силовые структуры – это главные инвесторы в области покупки жилья. Особенно военнослужащие, которые воюют на линии фронта и получают в месяц более 100 тысяч "боевых", – говорит OBOZ.UA эксперт по недвижимости Денис Петров.

К слову, те военнослужащие, которые имеют право на бесплатную квартиру по выслуге лет, также довольно активно участвуют в покупке жилья.

"Дело в том, что часто дают не квартиры – их не хватает, а сертификат на жилье: выплачивают деньгами, – рассказывает Сергей Феденко. – Суммы нормальные. На новую квартиру может и не хватит: придется доложить, а вот на вторичку – запросто хватит!".