Бесшумный и невидимый SpyGun: дрон-разведчик украинских разработчиков выходит в серийное производство

Новая разработка украинских инженеров – беспилотник SpyGun – прошла финальные тестирования военными и теперь будет производиться серийно. Об этом сообщил один из инициаторов проекта по разработке БПЛА предприниматель и волонтер Юрий Голик .

Видео дня

“Наш самолет-разведчик SpyGun прошел несколько десятков разных испытаний. Серия полетов прошла и сегодня. Это были одни из финальных тестирований», – написал Юрий Голик.

По его словам, испытания подтвердили устойчивость работы бортовой электроники самолета SpyGun на дальности 50 км. Летательный аппарат, предназначенный для глубинной разведки, уверенно летает и не теряет управление под влиянием враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Благодаря особенностям конструкции и материалов, из которых изготовлен самолет разведчик, он может бесшумно планировать с выключенным двигателем над объектами без потери высоты десятки минут.

В настоящее время инженеры продолжают разрабатывать большой самолет-корректировщик и высокоскоростной самолет-камикадзе.