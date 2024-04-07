"Бесстрашный регион": посол США назвала цель российских обстрелов Харьковщины

Войска Российской Федерации начали активные обстрелы Харьковской области с целью посеять панику. Оккупанты бьют по мирным районам этого региона вторую ночь подряд.

На циничную тактику врага обратила внимание посол США в Украине Бриджит Бринк. На своей странице в Twitter (X) она оставила слова поддержки жителям Харьковщины.

В частности, Бринк отметила: в городе Купянск удар противника пришелся по жилому дому и убил 85-летнюю женщину.

"Наши соболезнования близким всем погибшим в этом бесстрашном регионе", – написала посол Соединенных Штатов Америки.

Напомним: российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на жилую четырехэтажку в Купянске в 22:40 субботы, 6 апреля. Здание частично разрушено. Из-под завалов спасатели достали тело погибшей гражданской. Женщине было 85 лет.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский отреагировал на круглосуточный российский террор против Харьковщины и облцентра. Глава государства призвал партнеров усилить противовоздушную оборону этого региона.

– 7 апреля страна-агрессор атаковала бомбами поселок Казачья Лопань Харьковской области. Там поврежден газопровод.

– Днем 7 апреля в результате российских обстрелов Харькова была повреждена жилая инфраструктура. Один из прилетов был вблизи парка, где днем в воскресенье отдыхали многие горожане.

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