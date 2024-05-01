Бьет по врагу день и ночь: в ВСУ показали работу итальянской гаубицы Melara. Видео

В Украине на войне с РФ бьет по врагу днем и ночью итальянская гаубица-"бабушка", разработка 50-х годов Melara Mod 56. Несмотря на "почтенный возраст" пушки, украинские защитники довольны ее работой: чрезвычайно легкая, гаубица может работать с утра до ночи и практически не ломается.

Melara называют пушкой "три в одном", поскольку в основу ее конструкции заложены принципы гаубицы, противотанкового вооружения и миномета. Соответственно ее используют и в ВСУ, где отмечают, что Melara достаточно скрытна. Это позволяет работать беспрерывно в любом режиме.

В Украину попала из Испании только одна батарея таких гаубиц, то есть шесть штук. Это произошло еще в конце 2022; этому предшествовало обучение украинских защитников работе именно с такими пушками. Указанную на видео ниже Melara в настоящее время используют бойцы бригады Нацгвардии "Буревей" Первой Президентской бригады.

Melara была сконструирована на заказ Минобороны Италии как сверхлегкая горная гаубица для работы в Альпах. На видео выше украинский защитник отмечает, что пушка "никогда не ломается". И неудивительно: во время тестирования пушка произвела более 1000 выстрелов без перерыва после пребывания в криокамере с температурой минус 34, и после "интенсивной транспортировки" - то есть ее сбросили с самолета на горы без парашюта или амортизатора.

В 1957 году пушку официально взяли на вооружение итальянской армии, и она сразу заинтересовала большое количество стран. Это связано с ее габаритами: 4,8 м в длину, 2,9 м в ширину и 1,93 м в высоту при весе 1290 кг. Пушка разделяется на 12 отдельных деталей с весом до 130 кг, которые потом можно транспортировать (именно так гаубицу и "десантировали" с самолета на испытаниях в Альпах).

Гаубица разработана под использование 105 мм пушки с длиной ствола 1,4 метра, что обеспечивает ей максимальную дальность стрельбы американскими снарядами М1 на 10,5 км и 13 км активно-реактивным снарядом. Кумулятивные 105-мм снаряды М67 позволяют использовать орудие в противотанковом качестве (эти снаряды пробивают более 100 мм стальной брони).

Ее небольшой вес и маленькие габариты позволяют использовать пушку в роли миномета путем обстрела противника и быстрого сворачивания. Скорострельность пушки составляет 8 выстрелов в минуту.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Норвегии заявило о предоставлении помощи Украине на 7 млрд норвежских крон, из которых 6 млрд рассчитаны на закупку военной помощи. Прежде всего, речь идет о закупке зенитных и артиллерийских боеприпасов, которые "помогут укрепить линию обороны Украины и способность защищать города, больницы и критическую инфраструктуру".

Также из этих денег часть пойдет на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов.

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