Норвегия увеличит помощь Украине на $600 млн: на что пойдут эти деньги

Правительство Норвегии заявило о предоставлении помощи Украине на семь млрд норвежских крон – 600 млн долларов США. Большая часть этих денег – шесть миллиардов крон – рассчитана на закупку военной помощи. Еще миллиард назначен на гуманитарную помощь Украине.

Об этом рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. По его словам, эти деньги "помогут укрепить линию обороны Украины и способность защищать города, больницы и критическую инфраструктуру".

В первую очередь речь идет о закупке зенитных и артиллерийских боеприпасов с акцентом на припасы для ПВО. Для поиска снарядов и ракет противовоздушной обороны Норвегия будет сотрудничать с Германией, США и другими странами, уточнил Стере.

Чиновник уверяет, что часть припасов для ПВО уже найдена "и вскоре должна стать доступна для украинцев".

"Сейчас речь идет о том, чтобы достаточно быстро справиться с усилением противовоздушной обороны. Мы ежедневно получаем новости о том, что украинцы просыпаются от ударов российских ракет по жилым домам, больницам и электростанциям. Они должны иметь возможность защититься", – сказал Стере.

Также из этих денег часть пойдет на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов.

В 2024 году Норвегия рассчитывает предоставить на поддержку Украины 22 миллиарда крон. А в течение пяти лет эта страна планирует выделить 75 млрд крон. Хотя Стере утверждает, что в будущем эту сумму можно будет увеличить – в зависимости от соответствующего решения парламентариев, большинство из которых считают, что эти суммы маленькие как для Норвегии.

Об увеличении всей программы поддержки Украины законодатели Норвегии будут говорить уже в конце лета.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия предоставляет Украине истребители F-16, поскольку считает, что они помогут ВСУ глубже бить по российским тылам. В Осло убеждены, что украинской армии нужно укрепить свою способность наносить такие удары.

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