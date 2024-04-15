В Норвегии назвали настоящую цель передачи Украине самолетов F-16: что происходит

Норвегия предоставляет Украине истребители F-16, так как считает, что они помогут ВСУ глубже бить по российским тылам. В Осло убеждены, что украинской армии нужно укрепить свою способность наносить такие удары в тылу врага.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве 15 апреля. Он отметил, что в дальнейшем могут быть и другие вклады в возможности Украины ударять глубоко в тыл противника.

"Я отношусь к тем странам Европы, которые считают, что Украине также нужно укрепить свою способность наносить удары в тылу противника, что является одной из причин, почему мы рады участвовать в программе истребителей F-16, где мы передадим норвежские F-16, обновленные и в хорошем состоянии, совместно с датчанами и нидерландцами", – сказал Барт Эйде.

Дипломат добавил, что обучение украинских пилотов продолжается, и он не исключает, что будут предоставлены и другие средства для более глубоких ударов украинских сил.

Отвечая на вопросы журналистов по числу переданных самолетов, Эйде сказал, что "там будет значительное количество".

"Когда вы спрашиваете сколько будет от Норвегии, не могу вам сказать точное количество, потому что там, в том числе и обновленные самолеты, в лучшей боевой форме и некоторые фюзеляжи, которые можно использовать для ремонта, в том числе. Буду здесь осторожным. Не скажу точное количество", – сказал министр.

Он добавил, что имеет опыт в обороне и знает, что F-16 – технологическая платформа и все зависит от того, как ее вооружить.

"Как система, я думаю, это будет ощутимый вклад, и самолеты будут лучшими обновленными моделями, даже если это старые модели", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия получила разрешение от Соединенных Штатов Америки на передачу Украине 22 истребителей F-16. Однако не все они исправны. Осло готовится передать Киеву также двигатели в самолеты, вспомогательные материалы, тренажеры, запчасти и другое соответствующее оборудование.

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