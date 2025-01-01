'Без борьбы победы не бывает': Кличко рассказал о самом ужасном моменте войны в Киеве в 2024 году

В полномстабном вторжении России в Украину трудно определить какой-то один день или одно событие, потому что "эта война - как один долгий день". Однако без борьбы не бывает победы, убежден городской голова столицы Виталий Кличко.

Видео дня

Об этом он рассказал, подводя итоги года. Кличко также назвал одним из самых ужасных моментов уже прошлого, 2024 года атаку на больницу "Охмадет" и жилой дом на Сырце.

Напомним, 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину, из - за которой было 37 погибших и более 170 раненых гражданских. В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". один из подъездов многоквартирного дома.

"На Сырце ракета попала в жилой дом. После "Охмадита" я максимально быстро приехал туда. Один подъезд буквально сложился. Я слышал голоса людей, оказавшихся под завалом. Мы оперативно задействовали все подразделения. Пытались помочь каждому. Но, к сожалению, там погибли 13 человек. Из них – пятеро детей. И это очень тяжело пережить эмоционально", – рассказал Кличко.

С того времени фиксируется увеличение количества воздушных атак на столицу, но это лишь свидетельствует о навязчивом желании агрессора уничтожить столицу Украины и запугать население всей страны, считает городской голова.

"Почти ежедневно у нас воздушные тревоги. Воздушные атаки. И враг не оставляет надежд разрушить сердце страны. Большое количество домов повреждены. К сожалению, у нас в городе сотни убитых людей. Мирных жителей. И среди них – 11 детей", – сказал мэр Киева.

Именно поэтому, отметил он, украинцам очень важно быть сильными и не прекращать бороться.

"Потому что мы защищаем наше будущее. Будущее наших детей. Без борьбы победы не бывает. Мы должны стать европейским государством", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, терористический российский ракетный обстрел больницы "Охматдет" уничтожил целый корпус медучреждения и убил двух взрослых, сотни людей пострадали Также российская ракета повредила оборудование на 338 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!