Без отца осталась дочь: в боях за Украину погиб защитник из Одесщины. Фото

На фронте погиб 32-летний военнослужащий подразделения морской пехоты Александр Бортник из Болграда Одесской области. Он отдал военной службе более десяти лет своей жизни, ведь защищал Украину еще со времен АТО/ООС.

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Без отца осталась маленькая дочь. О потере сообщила районная военная администрация.

Александр Сергеевич Бортник после начала войны на востоке страны в 2014-м стал в ряды ВСУ, а следом добровольцем в армию пошел и его отец. Для последнего война не прошла бесследно и по возвращении из АТО у мужчины обнаружили тяжелую болезнь, которая быстро унесла его жизнь.

"Александр на войне с 22-летнего возраста. Тогда он никому из родных не говорил об этом, поскольку не хотел, чтобы мама с отцом беспокоились. Как гром среди ясного неба в 2014-м к родителям поступило известие о тяжелом ранении Саши, которое он получил под Иловайском", – рассказывает интернет-издание "Махала".

В те времена военный получил два тяжелых ранения, был на грани гибели, но это не останавливало его. Верным военной службе Александр оставался более 10 лет – до последнего вздоха. Воин не раз получал от государства и военного командования награды.

"Еще во времена АТО Александру удалось найти свою любовь Ольгу. В октябре 2018 года пара поженилась, а 25 августа 2020 года стал самым счастливым днем в жизни супругов – на свет появилась дочь", – добавило издание.

К сожалению, 14 сентября 2024 года стало самым плохим днем в жизни семьи Бортников. Во время боевого столкновения с силами врага Александр погиб. У Героя остались мать, жена и дочь.

"Он до последнего был верен своей Родине! Искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и побратимам в связи с тяжелой утратой. Герои не умирают, память о них живет вечно в сердцах земляков! – отметили в общине.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября на поле на северо-восточном направлении погиб 36-летний солдат Андрей Заглада из Черниговской области. В мирной жизни он был предпринимателем, в ряды Сил обороны присоединился в 2023-м.

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