Без отца остались два сына: в Донецкой области погиб защитник с Волыни

Защищая Украину, погиб воин из Волынской области Александр Датчук. Только в июне ему исполнилось 33 года.

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Воин получил смертельную минно-взрывную травму в Донецкой области 1 июля – ровно через год после мобилизации. Трагическое известие сообщил председатель Владимир-Волынской территориальной громады Игорь Паленко.

"Очередное страшное известие поступило в нашу громаду – 1 июля в результате минно-взрывной травмы во время защиты Украины в Донецкой области погиб житель Владимира младший сержант Александр Арсентьевич Датчук", – говорится в сообщении.

Глава территориальной громады рассказал, что родился Александр 9 июня 1991 года. Школу окончил в городе Устилуг Владимирского района Волынской области.

На службу в Вооруженные силы Украины мужчину мобилизовали ровно за год до гибели – 1 июля 2023 года.

"Без отца будут расти теперь двое его сыновей. Похоронят Героя в селе Залужье Устилужской общины, где проживает семья. О дате похорон будет сообщено позже. Выражаю искренние соболезнования детям, родителям, сестре, всем родным и друзьям павшего защитника. Светлая память и наша пожизненное уважение воину!" – подчеркнул Паленка.

Воин был ровесником Независимой Украины. Ему навсегда останется 33 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области простились со спасателем, погибшим на фронте. Владимир Сербул полег во время выполнения боевого задания в Донецкой области еще 6 сентября 2023 года, однако достойно провести его в последний путь родные и близкие смогли только сейчас.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб офицер полиции, воевавший в бригаде "Лють". Жизнь Павла Грищука из Полтавщины оборвалась 30 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов возле поселка Северное Торецкой громады Бахмутского района.