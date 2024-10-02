Без отца остались две дочери: в боях за Украину погиб защитник из Кировоградской области. Фото

На фронте погиб солдат Вооруженных сил Украины Михаил Корытко, уроженец села Каниж. Трагедия произошла 28 сентября во время выполнения защитником боевого задания в Харьковской области.

Видео дня

Ему было всего 32 года. Об этом сообщил городской голова Новомиргорода Игорь Забажан.

"28 сентября 2024 года, защищая будущее государства и народа, на Харьковщине погиб житель с. Каниж, солдат Корытко Михаил Иванович, 1992 года рождения", – говорится в сообщении.

Михаил был верным сыном Украины, защищал ее с начала полномасштабного вторжения России в рядах артиллерийской разведки 14-й бригады. Его жизнь оборвалась во время вражеских обстрелов, когда он выполнял боевое задание, отстаивая независимость и свободу родной земли.

Мужчина был не только защитником Украины, но и любящим отцом и мужем. У него остались жена Ольга и две дочери – Илона и Анастасия. Его сестра Виктория Горин рассказала, что с начала полномасштабной войны брат без колебаний отправился на фронт. Верный присяге, он мужественно боролся до конца, выполняя боевые задания и рискуя жизнью ради мира в Украине.

О дате и месте прощания с павшим героем будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в Буче будут прощаться с военным Андреем Ягмурджи. 43-летний воин погиб в апреле 2022 года, защищая Мариуполь – город, где жил с женой и дочерью.

Также сообщалось, что на войне погиб преподаватель ЛНУ Богдан Маркевич. Друзья, коллеги и студенты вспоминают о нем как о "настоящем интеллектуале и хорошем человеке".