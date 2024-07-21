Без отца остались двое детей: на фронте погиб защитник из Запорожья. Фото

В боях за Украину погиб украинский военнослужащий из Запорожья Вячеслав Кривошап. Боец стал на защиту государства с первых дней полномасштабной войны.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Приморской городской военной администрации. Там отметили, что у Героя осталось двое маленьких детей.

В администрации пообещали предоставить денежную помощь семье погибшего, а также призвали всех небезразличных поддержать семью финансово.

Напомним, на Торецком направлении фронта погиб 50-летний младший сержант Игорь Коленченко из Черниговской области. Он командовал стрелковым отделением в одной из бригад ВСУ. У воина остались жена, дочь и сын. Простились с защитником 21 июля в родном крае.

Также жизнь за Украину на фронте в Луганской области отдал мужественный воин Радислав Филин. В 2014-м он освобождал от российских захватчиков Мариуполь и Славянск, был инструктором, а затем снова и снова воевал за родной Донбасс.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях с российскими оккупантами погиб гражданин Польши из Международного легиона Томаш Сенькала. Официальная церемония прощания с Сенькалой состоялась в субботу на Байковом кладбище в Киеве.

– Также война унесла жизнь жителя села Гвозд Надворнянской общины Ивано-Франковской области. Защитник Украины Николай Янцюк погиб неподалеку от населенного пункта Старица Чугуевского района Харьковской области 19 июля.

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