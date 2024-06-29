Без отца осталось трое детей: погиб защитник из Энергодара, участвовавший в освобождении Херсона. Фото

В боях за Украину погиб уроженец Энергодара Запорожской области Денис Истомин. Воин пал во время выполнения боевого задания в Луганской области 20 июня.

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У Героя, ранее работавшего на Запорожской АЭС, но еще до начала полномасштабного вторжения РФ встал в ряды украинского войска, осталось трое детей. Трагическое известие сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"20 июня, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб энергодарский Защитник Денис Истомин. Денис – уроженец нашего города. Долгое время работал в эксплуатационном подразделении Запорожской АЭС. За несколько лет до полномасштабного вторжения переехал с семьей в Одессу, но не терял связи с родным Энергодаром", – говорится в сообщении.

Орлов рассказал, что решение присоединиться к армии, чтобы защищать Украину, Денис Истомин принял еще до начала полномасштабной войны с Россией. Сначала подписал контракт с 35-ю бригадой морской пехоты. С ней же участвовал в освобождении Херсона.

В тяжелых боях Денис Истомин был ранен. Однако едва восстановившись, он снова вернулся на передовую, правда уже в 3 ОШБр.

"Денис нес службу в самых горячих точках фронта все эти 2,4 года. Денис навсегда останется героем, он всегда был воином и в жизни еще до войны... Мы с детьми умоляли уволиться, он имел на это полное право, на что он отвечал : "Я не оставлю побратимов! Кто если не я?!" – вспоминает бывшая жена Дениса и мать троих его детей Юлия Истомина.

Орлов добавил, что среди побратимов Денис пользовался авторитетом и уважением.

"Побратимы уважали Дениса и запомнили его храбрым и бесстрашным Воином, который не отступал ни перед какими сложностями, как бы ни было трудно", - отметил городской голова Энергодара.

Дата прощания с Денисом Истоминым пока неизвестна. По словам его бывшей супруги, до этого должна состояться длительная процедура анализа ДНК и опознание.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в боях за Украину погиб защитник из Хмельницкой области Виктор Ман. Свой последний бой он принял 21 июня в Харьковской области. Без отца остались пятеро детей.

Кроме того, ранее стало известно, что на фронте снайпер погиб с Закарпатья. Василий Кохан принял свой последний бой 19 июня в Запорожье. Воину навсегда останется 46 лет.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб спецназовец президентской бригады из Волыни. 38-летний Руслан Рябый пал 23 июня вблизи Красногоровки.

На Днетчине же принял последний бой и 24-летний воин с Прикарпатья Роман Черкалин. Молодой гранатометчик 5 ОШБр родился в Авдеевке, однако из-за войны его семья переселилась на Ивано-Франковщину.