Ему навсегда будет 24: в Донецкой области погиб защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину в Донецкой области пал молодой воин Роман Черкалин из Ивано-Франковской области. Герой, которому было всего 24 года, защищал свою малую родину: родился Роман в сейчас уже разрушенной россиянами Авдеевке, впоследствии семья переехала в Коломыйский район.

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Жизнь защитника оборвалась 25 июня. Трагическое известие сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

"Свою жизнь за Украину отдал Роман Черкалин – гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады. Он достойно исполнял свой долг перед Родиной. К сожалению, погиб 25 июня во время артиллерийского обстрела врага в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Станиславский рассказал, что родился Роман в Авдеевке. Однако впоследствии его семья переехала на Прикарпатье и поселилась в селе Королевка Коломыйского района.

"От всей громады я выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Мы благодарны Роману за защиту и разделяем вместе с вами эту боль. Пусть защитник покоится с Богом. Вскоре подробнее сообщу, когда мы сможем встретить и провести в последний путь нашего героя" , – отметил городской голова Коломыи.

Молодому воину Роману Черкалину навсегда останется 24 года.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в боях за Украину погиб защитник из Хмельницкой области Виктор Ман. Свой последний бой он принял 21 июня в Харьковской области. Без отца остались пятеро детей.

Кроме того, ранее стало известно, что на фронте снайпер погиб из Закарпатья. Василий Кохан принял свой последний бой 19 июня в Запорожье. Воину навсегда останется 46 лет.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб спецназовец президентской бригады из Волыни. 38-летний Руслан Рябый пал 23 июня вблизи Красногоровки.