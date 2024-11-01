Без отца остался маленький сын: погиб бывший полицейский со Львова, ушедший на фронт добровольцем. Фото

В боях за Украину погиб капитан полиции, боец 5-го батальона "Любарт" Нацгвардии Назар Островский со Львова. Мужчина, почти 10 лет отдавший службе в правоохранительном органе, дважды добровольно становился на защиту страны с оружием в руках.

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Трагическое известие сообщила его сестра Анастасия Островская в Facebook. Больше о защитнике, настоящем патриоте рассказали его друзья Героя, которые называли его капитаном полицейских наук.

"Назар Островский на щите… Я бы очень хотела никогда не писать эти слова. Очень трудно подобрать какие-либо адекватные слова… Несколько дней назад в нашу семью пришло ужасное известие с войны. Наш Назарко погиб, борясь за справедливость и до последнего защищая Украину!.. Скучаем. Любим. Никогда не забудем. Почивай с миром, братик", – написала сестра защитника.

Львовянин Назар Островский в юности учился в частном лицее блаженного Климентия Шептицкого. Затем изучал философию во Львовском национальном университете им. Ивана Франко.

Он увлекался историей Украины и призвал не употреблять российский контент. Прошел Революцию Достоинства, добровольцем отправился на фронт в ходе Антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году. Отдал службе в полиции почти десятилетия.

По словам родных и знакомых, в должности участкового офицера полиции Сыховского отдела полиции Назар открыто раскритиковал "совковые" совещания руководства, которые очень часто проходят утром и вечером во внерабочее время, а также канцелярскую и никому не нужную медленную работу, возложенную на участковых.

Правоохранитель публично заявлял о том, что из полиции нужно искоренять "кумовство" и ручные и непрозрачные кадровые назначения. Он также выступал за прозрачные конкурсы по отбору кандидатов на должности в НПУ.

Как-то из-за заявления о том, что реформированная полиция даже бумагу покупает за собственные средства, неравнодушные жители Львова массово начали приносить бумагу и дарить их полицейской канцелярии.

"Такой откровенностью Назар Островский навлек на себя проверку, которая обнаружила, что за год он в должности участкового использовал 987 листов бумаги. Всех полицейских, которые брали подаренную бумагу, отправили на допросы и проводили служебное расследование", – сообщали о львовянине местные СМИ.

"15 мая 2024 года был мой последний день службы в полиции. Этим летом должно быть 10 лет выслуги. Начинал в 2014 году с "Азова" (тогда батальон милиции), затем батальон "Львов", участковым (на Сыхове во Львове), четыре года в секторе противодействия домашнему насилию. Завершил в штурмовой бригаде "Лють". Иронично, что мобилизуюсь в подразделение, с которого начинал – родной "Азов" в ООСП "Любарт", – сообщал правоохранитель весной этого года.

Тогда он собирал средства для своего расчета, который выполнял боевые задания в районе Часова Яра на Донетчине.

Боец 5-го батальона "Любарт" (отдельного отряда специального назначения в составе 12-й бригады спецназначения "Азов") Назар Островский погиб 25 октября 2024 года. У Героя остались жена и маленький сын.

"Если так болит друзьям, страшно думать, что чувствуют родные. Уже третий день после этого известия и третий день этих эмоциональных качелей восприятия, злобы, тихого отчаяния и ощущения вселенской несправедливости, флешбеков прошлого и благодарности за то, что Назар Островский был у всех нас", – написала Наталья Грицина.

"Назар на щите... Чувак, который затролил половину копов фотками с пачкой бумаги, ломал систему, упаковывал ФПВшками уских пачками и матрицу там, где просто был", – добавил знакомый Дмитрий Якимец.

Больше всего теплых слов о своем друге написал Игорь Колесник. Он отметил, что Назар сознательно шел туда, где было больше сгустка тьмы, где горели шины, где избивали детей или студентов взрослые, сильные и жестоко несправедливые "нормальные" люди.

"Капитан полицейских наук, лучший шериф Сихова, дважды азовец, майдановец в белом пальто, выпускник философского факультета с соответствующим диагнозом, романтический циник, упрямый засранец с добрым сердцем, отец сына, муж жены, друг. Назар носил странный характер, в котором черный юмор и цинизм сочетались с глубинной потребностью помогать, защищать, бороться за справедливость. Не за ту справедливость, о которой рассказывают политики или единственный телемарафон, а за ту, которой нет в квартирах темного города", – сказал он.

По его словам, Назар обладал решительностью, чтобы продолжать делать то, что было его фундаментальной силой: быть там, где болит больше всего; быть с теми, чей голос не услышан.

"Нашего одногруппника убили на войне. Становится еще страшнее, когда война подкрадывается так близко... Сочувствую родным и близким... Очень жаль маленького сыночка, который теперь остался без отца... Как все должно выдержать жена?.. Очень грустно. Назар запомнится навсегда чутким и добрым парнем, защитником нашей Родины. Пусть покоится с Богом", – добавила также одногруппница защитника Ореста Даниляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб 26-летний воин Андрей Романюк с позывным "Воробьей" – младший сержант, командир отделения ударных БпАК 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь". Борьбу за свободу Украины Герой начал еще в 15-летнем возрасте – активно участвовал в Революции Достоинства на Майдане, а со временем добровольцем пошел в АТО.

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