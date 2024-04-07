Без отца остался ребенок: в боях на Авдеевском направлении погиб защитник из Энергодара. Фото

Защищая Украину от врага, погиб младший лейтенант Александр Лях из Энергодара Запорожской области. Он служил в 71-й егерской ДШБр.

Воину было 37 лет. О потере сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

"Война продолжается и, к сожалению, снова несет нам трагические и болезненные известия. Еще один наш земляк отошел в вечность, защищая свободу и независимость Украины на фронте", – отметил он.

Александр Владимирович Лях работал в цехе тепловой автоматики и измерениях обособленного подразделения Запорожской атомной электростанции. Но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину присоединился к рядам Сил обороны.

Был младшим лейтенантом в составе 71-й егерской десантно-штурмовой бригады, нес службу на Авдеевском направлении фронта.

Именно там во время выполнения боевого задания 1 апреля Александр Лях получил смертельные ранения.

У воина остался несовершеннолетний ребенок.

"Искренние соболезнования родным и близким защитника. Герои не погибают! Они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах!" – добавил мэр Энергодара.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля в боях на фронте погиб воин Юрий Мисниченко из Энергодара. Защитник служил в 54-й ОМБр, ему было 34 года.

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