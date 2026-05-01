Без папы осталась 9-месячная дочь: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото

В результате российской атаки по Кривому Рогу, произошедшей 28 апреля, погиб машинист горно-металлургического комбината "АрселорМиттал" Иван Заболотный. Жизнь мужчины оборвалась в 40-летнем возрасте.

Об этом сообщили на Facebook-странице предприятия. Без папы осталась 9-месячная дочь.

Как стало известно, Иван Заболотный погиб в результате удара дрона, который враг направил на Кривой Рог.

При жизни мужчина работал машинистом тепловоза, был ветераном войны, имел ранения и инвалидность. Он увлекался футболом и играл за разные команды. У него остались мама, жена и дочь.

"Он был настоящим мужчиной с большой буквы. Позитивным, верным, добрым, честным, справедливым и очень отважным", – отметила его жена.

Что предшествовало

Напомним, утром 28 апреля российская оккупационная армия нанесла удары по Кривому Рогу. Целью террористов стал объект инфраструктуры.

В результате атаки один человек погиб, еще пятеро – получили ранения. Это мужчины 31, 32, 41, 45 и 57 лет. По инфраструктурному объекту враг ударил несколько раз.

Ранее стало известно, что в Запорожье трагически погибла семейный врач Наталья Иванец: женщина подорвалась на взрывоопасном предмете. По словам коллег, она была не только высококвалифицированным специалистом, но и надежным, искренним человеком.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля в селе Погорельцы, что на Черниговщине, родные и близкие провели в последний путь 24-летнего Александра Поводыренко и 21-летнюю Полину Бородулю. Оба погибли, подорвавшись на мине. Пара планировала свадьбу, однако трагедия оборвала их жизни.

